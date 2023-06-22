Китай считает «провокацией» заявление Джо Байдена о Си Цзиньпине

США неоднократно позволяли себе выпады в адрес Китая, продолжает старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. «Вспомним визит в августе прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, чем она вызвала серьезное обострение двусторонних отношений. Для американцев эта поездка имела чисто символический смысл, но не практический», – напомнил эксперт. Неуважительное высказывание американского президента, полагает Давыдов, имеет три интерпретации: «С одной стороны, это фактор случайности. Байден часто в силу своего возраста оговаривается или не учитывает контекст. С другой стороны, он мог намеренно выразить неуважение своему китайскому коллеге, демонстрируя неудовлетворенность сложившимся уровнем отношений, – отметил эксперт. – Наконец, в американском истеблишменте могут быть силы, не заинтересованные в нормализации отношений с Китаем».