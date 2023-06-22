Китай считает «провокацией» заявление Джо Байдена о Си Цзиньпине

Китай считает «провокацией» заявление Джо Байдена о Си ЦзиньпинеПрезидент США назвал председателя КНР диктатором
Китай жестко раскритиковал президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщает Reuters. Представитель МИД Китая Мао Нин выразила протест Вашингтону. «Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», – заявила она на брифинге.
Ранее 20 июня Reuters писало, что Байден назвал Си диктатором, обсуждая февральский инцидент с китайским аэростатом, сбитым военными США. Эти слова были сказаны в Калифорнии на встрече, которую Байден организовал для сбора средств на свою президентскую кампанию. По его мнению, негативная реакция Си на случившееся с воздушным шаром объясняется тем, что председатель КНР не знал о реальном местоположении аэростата. «Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», – отметил американский лидер.
Примечательно, что Байден 17 июня уже высказывал версию, что Пекин якобы не обладал информацией о происходящем с их летательным аппаратом. При этом хозяин Белого дома высказывал надежду на встречу с Си в ближайшие месяцы.
Высказывание Байдена показывает, что помимо экономических, военно-политических и технологических факторов в двусторонних отношениях большую роль играет фактор идеологии, объясняет руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. «Для Вашингтона проекция идеологической схемы на Пекин – традиционная линия американской политики. Фактор идеологии в двусторонних отношениях настолько сильно проник в сознание американской политической элиты, что порой не получается даже подбор нейтральных выражений для характеристики отношений с Пекином», – заметил эксперт.
США неоднократно позволяли себе выпады в адрес Китая, продолжает старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. «Вспомним визит в августе прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, чем она вызвала серьезное обострение двусторонних отношений. Для американцев эта поездка имела чисто символический смысл, но не практический», – напомнил эксперт. Неуважительное высказывание американского президента, полагает Давыдов, имеет три интерпретации: «С одной стороны, это фактор случайности. Байден часто в силу своего возраста оговаривается или не учитывает контекст. С другой стороны, он мог намеренно выразить неуважение своему китайскому коллеге, демонстрируя неудовлетворенность сложившимся уровнем отношений, – отметил эксперт. – Наконец, в американском истеблишменте могут быть силы, не заинтересованные в нормализации отношений с Китаем».
Впрочем, в американской внешнеполитической стратегии сложился двухпартийный консенсус относительно продолжения сдерживания Китая в мировой политике, считает Давыдов: «Эта стратегическая линия заметна на уровне партийных платформ, стратегии национальной безопасности и госдепартамента. Разногласия могут быть лишь на уровне тактики по отдельным вопросам экономического и политического взаимодействия США и Китая».
В то же время для Пекина выпад Байдена на фоне недавних переговоров госсекретаря Блинкена с китайскими руководителями стал отрезвляющим напоминанием, что американцы не готовы к конструктивному диалогу, что может поставить переговорный процесс на паузу, продолжает Ломанов. «Пекин не заинтересован тратить время на выяснение отношений и в предъявлении списков взаимных претензий. Ему нужен компромисс и взаимные уступки. По меньшей мере для этого необходимо признание Вашингтоном Пекина в качестве равного себе партнера, на что американцы на данном этапе пойти не готовы», – сказал эксперт.
По словам Ломанова, политическая линия США по сдерживанию Китая в перспективе может спровоцировать международный кризис: «Я не исключаю такой сценарий, если политика сдерживания Пекина на Дальнем Востоке зайдет слишком далеко. Многое зависит от благоразумия и искусности американской дипломатии».