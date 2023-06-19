Госсекретарю США удалось встретиться с председателем КНР в Пекине

Госсекретарю США удалось встретиться с председателем КНР в ПекинеНо возобновить контакты по военной линии между Китаем и США не получилось
Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего визита в Пекин, 19 июня, провел 35-минутную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Этот прием, по мнению Associated Press, символизирует успех поездки Блинкена в Китай – первого такого визита с 2018 г. При этом сам факт встречи с китайским лидером оставался под вопросом до последнего момента – сообщение о том, что беседа все же состоится, госдепартамент опубликовал за час до начала переговоров.
Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США. «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – цитирует китайского лидера CNN. Китайский государственный канал CCTV сообщил, что Си подчеркнул достигнутую с Блинкеном договоренность «следовать общему консенсусу, которого я и президент Байден достигли на переговорах на Бали». Речь идет о саммите Си и президента США Джо Байдена в Индонезии в 2022 г. По итогам той встречи стороны условились не конфликтовать друг с другом, соблюдать договоренности по поводу Тайваня (т. е. США должны придерживаться политики «одного Китая», которую они обязались проводить еще в конце 70-х гг.) и поддерживать мир в Южно-Китайском море, а также наладить двусторонние контакты, временно оборванные после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в 2022 г.
Ожидания обеих сторон от переговоров были весьма низкими, а США по их итогам не удалось добиться желаемого результата. Как сообщил 18 июня CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника госдепартамента, главной целью Блинкена было договориться о возобновлении контактов военных США и Китая. Позднее Associated Press сообщило, что стороны условились в будущем продолжать переговоры, но от возобновления контактов по военной линии Китай в этот раз отказался.
18 июня Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а 19 июня встретился с его начальником – руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. По итогам встречи китайская сторона опубликовала пресс-релиз. В нем сообщалось, что на переговорах с Блинкеном Ван И донес ему важность решающего момента в американо-китайских отношениях, «когда необходимо сделать выбор между диалогом или конфронтацией, сотрудничеством или конфликтом». По мнению китайского представителя, текущим приоритетом является стабилизация отношений США и КНР и полная реализация балийских договоренностей. Кроме того, Ван И призвал США прекратить раздувать «теорию китайской угрозы», отменить свои незаконные односторонние санкции против КНР и отказаться от подавления технологического развития Китая. Блинкен, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона балийскому консенсусу и выразил надежду на урегулирование разногласий с Пекином.
По изначальному плану Блинкен должен был приехать в Китай еще в феврале 2023 г., но этому помешал инцидент с китайским аэростатом. США посчитали китайский воздушный шар, залетевший на их территорию, разведывательным аппаратом и сбили его. Это привело к дипломатическому конфликту с Китаем, который осудил действия Вашингтона против якобы гражданского объекта, случайно попавшего на территорию США.
Сейчас перспектив на улучшение американо-китайских отношений нет, так как США не демонстрируют желания отказаться от своего курса по сдерживанию КНР, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Несмотря на правильные слова, сказанные Блинкеном в Пекине, Вашингтон продолжает недружественные действия в отношении Китая, среди которых военно-политическая поддержка Тайваня, военно-техническое удушение Китая, недопуск его к западным рынкам и технологиям. Кроме того, Пекин не устраивают действия США в сфере безопасности, которые сводятся к созданию антикитайских блоков в Азии, давлению в области научного и технологического сотрудничества, а также претензии США на первенство в Тихоокеанском регионе. Тем не менее Пекин все еще надеется на коррекцию политического курса США, которые сами понимают важность выстраивания отношений с Китаем. По словам Ломанова, надо отдать должное обеим сторонам: и Вашингтон, и Пекин прикладывают активные усилия для замедления деградации отношений. Даже при отсутствии перспектив работа по укреплению контактов ведется и, если сторонам удастся хотя бы остановить процесс деградации на период обозримого будущего, это будет крупным дипломатическим успехом, резюмирует Ломанов.
Ожидать улучшения отношений США и КНР действительно не приходится, согласен научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Конфронтация Пекина и Вашингтона имеет системный характер и потому будет долгосрочной и многоуровневой. Ею будут затронуты и экономика, и политика, и технологический прогресс. США, напоминает эксперт, официально называют Китай «стратегическим соперником», что зафиксировано в актуальной стратегии безопасности. По-прежнему не решено несколько важных региональных вопросов, наиболее острый из которых – проблема Тайваня, получающего оружие от США. Несмотря на то что по итогам балийского саммита США декларировали свою приверженность принципу «одного Китая», серьезная поддержка Тайваня Вашингтоном продолжается. Таким образом, заключает Сокольщик, визит Блинкена – ход скорее тактический, призванный сделать конфронтацию контролируемой.