Госсекретарю США удалось встретиться с председателем КНР в Пекине

Сейчас перспектив на улучшение американо-китайских отношений нет, так как США не демонстрируют желания отказаться от своего курса по сдерживанию КНР, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Несмотря на правильные слова, сказанные Блинкеном в Пекине, Вашингтон продолжает недружественные действия в отношении Китая, среди которых военно-политическая поддержка Тайваня, военно-техническое удушение Китая, недопуск его к западным рынкам и технологиям. Кроме того, Пекин не устраивают действия США в сфере безопасности, которые сводятся к созданию антикитайских блоков в Азии, давлению в области научного и технологического сотрудничества, а также претензии США на первенство в Тихоокеанском регионе. Тем не менее Пекин все еще надеется на коррекцию политического курса США, которые сами понимают важность выстраивания отношений с Китаем. По словам Ломанова, надо отдать должное обеим сторонам: и Вашингтон, и Пекин прикладывают активные усилия для замедления деградации отношений. Даже при отсутствии перспектив работа по укреплению контактов ведется и, если сторонам удастся хотя бы остановить процесс деградации на период обозримого будущего, это будет крупным дипломатическим успехом, резюмирует Ломанов.