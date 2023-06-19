Энтони Блинкен со второй попытки добрался до Китая

До начала 2020-х гг. в Китае очень трепетно относились к контактам с американскими чиновниками, так как тогда от них всякий раз ожидали долгосрочных договоренностей и расширения сотрудничества, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Теперь эта иллюзия окончательно исчезла. Китай сейчас часто повторяет тезис о том, что США «ведут себя неискренне», не выполняя достигнутые договоренности. Сейчас в США начинается предвыборная кампания, где абсолютно все кандидаты в президенты критикуют Китай и обсуждают лишь его сдерживание, продолжает Ломанов. Выхода из этой спирали всеобщего ужесточения к Китаю в США не просматривается, и потому Пекин уже не может делать вид, что ничего не происходит. Остатки взаимного доверия между двумя странами разрушаются просто на глазах, добавляет эксперт, и потому единственное, что могут сейчас добиться стороны, – лишь как-то приостановить сползание к конфронтации, чтобы на этой основе в лучшем случае через несколько политических циклов в США начать выстраивать отношения заново.