Энтони Блинкен со второй попытки добрался до Китая

Энтони Блинкен со второй попытки добрался до КитаяОн хочет остановить деградацию отношений США и КНР, но об их улучшении речь не идет
18 июня Энтони Блинкен, как сообщает агентство Reuters, провел 5,5-часовые переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом, с которым они знакомы по его недавней работе послом в США. После этого они отправились на рабочий обед в резиденции Дяоюйтай, отказавшись от комментариев для прессы. По сообщению Associated Press, 19 июня они проведут еще одну встречу, а также, вероятно, Блинкен поговорит с главным китайским дипломатом – главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Более того, по сообщению Reuters, не исключено, что Блинкена примет и председатель КНР Си Цзиньпин, который, к слову, 16 июня встретился с американским предпринимателем Биллом Гейтсом.
По информации BBC, среди тем, которые Блинкен обсуждает с китайскими визави, – украинский конфликт и роль Пекина в нем, а также нынешнее состояние двусторонних отношений Пекина и Вашингтона. Сам госсекретарь подчеркнул на брифинге 16 июня, что его цель – установить «открытые контакты» с полномочными лицами. Американский представитель намерен искать области сотрудничества с китайской стороной, а также поднимет вопрос о гражданах США, которые, как считают в Вашингтоне, были задержаны по политическим мотивам. Остаются актуальными тайваньский вопрос и вопросы милитаризации в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
«Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт», – подчеркнул Блинкен. Особую тревогу у союзников США в Азии вызывает нежелание Китая участвовать в переговорах по линии военных ведомств с Вашингтоном, несмотря на инициативу США в этом вопросе.
Как сообщил телеканал CNN, визит Блинкена призван вернуть отношения двух стран «в нужное русло» после нескольких месяцев обострения. Агентство Reuters не ожидает прорыва по разделяющим стороны вопросам, но считает важным факт демонстрации того, что отношения не разрушены полностью. При этом стороны могут обговорить и детали подготовки новой встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Накануне, 17 июня, американский президент снова выразил надежду, что в течение нескольких следующих месяцев встретится с председателем КНР.
Американцы не хотят допустить сползания в конфронтацию с Китаем или желают хотя бы замедлить этот процесс, чтобы одновременно не противостоять КНР и России, говорит эксперт РСМД Алексей Наумов. Для этого нужно выработать «правила невражды», добавляет он. Кроме того, важным фактором выступает и набирающая темпы предвыборная гонка в США, где все кандидаты будут критиковать Пекин. Поэтому для Байдена сейчас наступил едва ли не последний удобный момент, когда с китайцами можно обсудить важные вопросы. Блинкен, вероятно, дежурно проговорит позицию по Украине и уйгурам, но без особого давления, считает Наумов.
До начала 2020-х гг. в Китае очень трепетно относились к контактам с американскими чиновниками, так как тогда от них всякий раз ожидали долгосрочных договоренностей и расширения сотрудничества, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Теперь эта иллюзия окончательно исчезла. Китай сейчас часто повторяет тезис о том, что США «ведут себя неискренне», не выполняя достигнутые договоренности. Сейчас в США начинается предвыборная кампания, где абсолютно все кандидаты в президенты критикуют Китай и обсуждают лишь его сдерживание, продолжает Ломанов. Выхода из этой спирали всеобщего ужесточения к Китаю в США не просматривается, и потому Пекин уже не может делать вид, что ничего не происходит. Остатки взаимного доверия между двумя странами разрушаются просто на глазах, добавляет эксперт, и потому единственное, что могут сейчас добиться стороны, – лишь как-то приостановить сползание к конфронтации, чтобы на этой основе в лучшем случае через несколько политических циклов в США начать выстраивать отношения заново.