Газета
Политика

Энтони Блинкен со второй попытки добрался до Китая

Он хочет остановить деградацию отношений США и КНР, но об их улучшении речь не идет
Владимир Кулагин
LEAH MILLIS / AFP

18 июня Энтони Блинкен, как сообщает агентство Reuters, провел 5,5-часовые переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом, с которым они знакомы по его недавней работе послом в США. После этого они отправились на рабочий обед в резиденции Дяоюйтай, отказавшись от комментариев для прессы. По сообщению Associated Press, 19 июня они проведут еще одну встречу, а также, вероятно, Блинкен поговорит с главным китайским дипломатом – главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Более того, по сообщению Reuters, не исключено, что Блинкена примет и председатель КНР Си Цзиньпин, который, к слову, 16 июня встретился с американским предпринимателем Биллом Гейтсом.

По информации BBC, среди тем, которые Блинкен обсуждает с китайскими визави, – украинский конфликт и роль Пекина в нем, а также нынешнее состояние двусторонних отношений Пекина и Вашингтона. Сам госсекретарь подчеркнул на брифинге 16 июня, что его цель – установить «открытые контакты» с полномочными лицами. Американский представитель намерен искать области сотрудничества с китайской стороной, а также поднимет вопрос о гражданах США, которые, как считают в Вашингтоне, были задержаны по политическим мотивам. Остаются актуальными тайваньский вопрос и вопросы милитаризации в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

«Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт», – подчеркнул Блинкен. Особую тревогу у союзников США в Азии вызывает нежелание Китая участвовать в переговорах по линии военных ведомств с Вашингтоном, несмотря на инициативу США в этом вопросе.

США пытаются улучшить отношения с Саудовской Аравией

Визит госсекретаря в королевство совпал с открытием там посольства Ирана

Как сообщил телеканал CNN, визит Блинкена призван вернуть отношения двух стран «в нужное русло» после нескольких месяцев обострения. Агентство Reuters не ожидает прорыва по разделяющим стороны вопросам, но считает важным факт демонстрации того, что отношения не разрушены полностью. При этом стороны могут обговорить и детали подготовки новой встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Накануне, 17 июня, американский президент снова выразил надежду, что в течение нескольких следующих месяцев встретится с председателем КНР.

Американцы не хотят допустить сползания в конфронтацию с Китаем или желают хотя бы замедлить этот процесс, чтобы одновременно не противостоять КНР и России, говорит эксперт РСМД Алексей Наумов. Для этого нужно выработать «правила невражды», добавляет он. Кроме того, важным фактором выступает и набирающая темпы предвыборная гонка в США, где все кандидаты будут критиковать Пекин. Поэтому для Байдена сейчас наступил едва ли не последний удобный момент, когда с китайцами можно обсудить важные вопросы. Блинкен, вероятно, дежурно проговорит позицию по Украине и уйгурам, но без особого давления, считает Наумов.

До начала 2020-х гг. в Китае очень трепетно относились к контактам с американскими чиновниками, так как тогда от них всякий раз ожидали долгосрочных договоренностей и расширения сотрудничества, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Теперь эта иллюзия окончательно исчезла. Китай сейчас часто повторяет тезис о том, что США «ведут себя неискренне», не выполняя достигнутые договоренности. Сейчас в США начинается предвыборная кампания, где абсолютно все кандидаты в президенты критикуют Китай и обсуждают лишь его сдерживание, продолжает Ломанов. Выхода из этой спирали всеобщего ужесточения к Китаю в США не просматривается, и потому Пекин уже не может делать вид, что ничего не происходит. Остатки взаимного доверия между двумя странами разрушаются просто на глазах, добавляет эксперт, и потому единственное, что могут сейчас добиться стороны, – лишь как-то приостановить сползание к конфронтации, чтобы на этой основе в лучшем случае через несколько политических циклов в США начать выстраивать отношения заново.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных