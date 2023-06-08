США пытаются улучшить отношения с Саудовской Аравией

Кроме того, американцы попытаются отговорить Эр-Рияд от объявленного саудовцами с 1 июля сокращения добычи нефти, что приведет к росту цен на мировых рынках, сказал директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Накануне визита Блинкена 5 июня саудиты пообещали сократить добычу черного золота с 10 млн до 9 млн баррелей в сутки в дополнение к широкой сделке ОПЕК+ по ограничению добычи до 2024 г. Всего нефтяной картель вместе с Россией добывает порядка 40% нефти в мире. «В этом вопросе у американцев слабые переговорные позиции: фактически они сами себя загнали в угол. Если предыдущая администрация Дональда Трампа провозгласила США энергетической сверхдержавой и расконсервировала все свои энергетические ресурсы, то нынешняя администрация эту политику свернула, провозгласив зеленую повестку. Таким образом, они усилили зависимость рынков от саудовской нефти», – заключил эксперт.