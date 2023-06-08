США пытаются улучшить отношения с Саудовской Аравией

США пытаются улучшить отношения с Саудовской АравиейВизит госсекретаря в королевство совпал с открытием там посольства Ирана
Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы укрепить отношения Вашингтона с Эр-Риядом после многолетних разногласий по разным вопросам: от Ирана и региональной безопасности до ценовой политики в нефтяной сфере. Во время диалога стороны «подтвердили общую приверженность укреплению стабильности, безопасности и процветания на Ближнем Востоке» и обсудили вопросы экономического сотрудничества, особенно в секторах экологически чистой энергии, заявил официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер.
Стороны также договорились способствовать достижению «всеобъемлющего политического соглашения» между противоборствующими сторонами в Йемене. Блинкен подчеркнул, что двусторонние отношения «укреплены прогрессом в Саудовской Аравии в области прав человека», не уточнив конкретно в чем. Вероятно, речь идет об освобождении в марте из саудовской тюрьмы американского гражданина арабского происхождения Саида Ибрагима Альмади, приговоренного в 2022 г. к 19 годам тюремного заключения за критику Эр-Рияда на своей странице в Twitter. Помимо этого стороны затронули вопрос нормализации отношений Саудовской Аравии с союзником США Израилем. 5 июня Блинкен заявил, что налаживание саудовско-израильских связей отвечает интересам Вашингтона, но предупредил, что нормализация отношений не произойдет быстро. Хотя при администрации Дональда Трампа при молчаливом согласии Эр-Рияда правительства Бахрейна и ОАЭ установили дипломатические связи с Тель-Авивом в 2020 г., саудовские власти отказываются следовать примеру соседей, ссылаясь на палестинскую проблему.
Переговоры прошли на фоне охлаждения отношений Эр-Рияда и Вашингтона. Одной из главных причин стало убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в 2018 г., ответственность за которое американцы возложили на наследного принца бен Сальмана. Президент Джо Байден также спровоцировал резкую критику со стороны саудовской элиты во время его кампании в 2020 г., пообещав сделать Саудовскую Аравию «государством-изгоем» и заставить «заплатить цену» за убийство журналиста. Хотя после вступления в должность Байден в июле прошлого года посетил королевство и встретился с наследным принцем, его визит не снял противоречия в отношениях двух стран.
Этим визитом Блинкен пытается спасти стратегический уровень отношений США с Саудовской Аравией и притормозить сближение Эр-Рияда с Пекином, считает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. «Усиление Китая в главном нефтеносном районе мира – серьезный вызов для американской политики на Ближнем Востоке. Эти опасения особенно возросли после восстановления дипломатических отношений королевства с Ираном при посредничестве китайских руководителей. Другой тревожный звонок – переход от долларов в юани в расчетах во взаимной торговле арабской монархии с Пекином», – заметил эксперт. Открытие посольства Ирана в столице королевства состоялось накануне визита Блинкена 6 июня.
9 млн баррелей нефти в сутки
(на 1 млн баррелей меньше) будет добывать Саудовская Аравия по соглашению ОПЕК+. Вопрос был решен 5 июня, накануне визита Блинкена
Хотя говорить о выходе Саудовской Аравии из орбиты США пока преждевременно, продолжает Балмасов, Вашингтон ревностно относится к диверсификации внешних связей саудитов. По словам эксперта, саудовская элита использует контакты с китайцами в качестве элемента для выгодного торга с Вашингтоном: «Главным образом, в вопросах оборонного сотрудничества – Эр-Рияд пытается получить высокотехнологичное американское оружие, которое они поставляют своим союзникам по НАТО: ударные БПЛА, ракеты дальнего радиуса действия и т. д. В определенной степени саудиты хотят раскрутить Блинкена на серьезные обещания, понимая, что в последнее время с американцами сложно договориться на долгосрочную перспективу».
Кроме того, американцы попытаются отговорить Эр-Рияд от объявленного саудовцами с 1 июля сокращения добычи нефти, что приведет к росту цен на мировых рынках, сказал директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Накануне визита Блинкена 5 июня саудиты пообещали сократить добычу черного золота с 10 млн до 9 млн баррелей в сутки в дополнение к широкой сделке ОПЕК+ по ограничению добычи до 2024 г. Всего нефтяной картель вместе с Россией добывает порядка 40% нефти в мире. «В этом вопросе у американцев слабые переговорные позиции: фактически они сами себя загнали в угол. Если предыдущая администрация Дональда Трампа провозгласила США энергетической сверхдержавой и расконсервировала все свои энергетические ресурсы, то нынешняя администрация эту политику свернула, провозгласив зеленую повестку. Таким образом, они усилили зависимость рынков от саудовской нефти», – заключил эксперт.