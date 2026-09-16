Уорш связал повышение ставки ФРС с ускорением инфляции

ФРС также немного повысила свои ожидания по инфляции на этот год. Официальные лица видят индекс потребительских цен на уровне 3,7%, а базовый показатель без учета продуктов питания и энергии – на уровне 3,4%, оба на 0,1 процентного пункта выше, чем в июньском прогнозе. Достижение целевого уровня в 2% не ожидается до 2029 г., хотя, по прогнозам, в 2027 г. оба показателя резко снизятся – до 2,3% и 2,5% соответственно.