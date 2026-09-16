Уорш связал повышение ставки ФРС с ускорением инфляции

Уорш связал повышение ставки ФРС с ускорением инфляцииСущественный вклад в рост потребительских цен внесло удорожание энергоносителей
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75–4%, впервые с июля 2023 г. Комментируя данное решение на пресс-конференции, председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что инфляция «слишком высока и остается таковой слишком долго», передает CNBC.
«Мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели ясно и с достаточной скоростью, – сказал он на пресс-конференции. – Сегодня FOMC решил, что этот показатель не достигнут». До этого Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС проголосовал 12–0 за повышение ставки.
При этом и ФРС, и эксперты допускают еще одно повышение до конца года. Так, 16 из 18 участников опроса ожидают еще одного повышения, причем четверо видят возможность двух. Два участника ожидают, что комитет остановится на одном повышении. При этом на последующие годы повышения не запланированы: одно снижение ожидается в 2028 г. и как минимум одно в 2029 г.
ФРС также немного повысила свои ожидания по инфляции на этот год. Официальные лица видят индекс потребительских цен на уровне 3,7%, а базовый показатель без учета продуктов питания и энергии – на уровне 3,4%, оба на 0,1 процентного пункта выше, чем в июньском прогнозе. Достижение целевого уровня в 2% не ожидается до 2029 г., хотя, по прогнозам, в 2027 г. оба показателя резко снизятся – до 2,3% и 2,5% соответственно.
Уорш пояснил, что ФРС обычно не реагирует на инфляцию, вызванную ростом цен на топливо из-за конфликта с Ираном и тарифами, однако в последние дни чиновники взвесили издержки дальнейшего игнорирования роста цен, особенно на фоне стабилизации рынка труда. Комитет понизил прогноз по безработице до 4,1%, что на 0,2 п. п. ниже июньского уровня. Теперь опасения вызывают продолжительность высоких цен на энергоносители, что может повысить инфляционные ожидания и негативно повлиять на экономику. Экономисты также видят потенциальный инфляционный фактор в расширении инвестиций в искусственный интеллект.
В текущем году ФРС сохраняла ключевую ставку на уровне 3,50–3,75% на всех пяти заседаниях – в январе, марте, апреле, июне и июле. В январе регулятор взял паузу после трех снижений ставки в 2025 г., а в марте и апреле решение о сохранении ставки принималось на фоне неопределенности из-за конфликта между США и Ираном, что привело к ограничению судоходства в Ормузском проливе и росту мировых цен на энергоносители.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую ставку, пригрозив в противном случае остановить торговлю со странами, с которыми у США сложился торговый дефицит. В сообщении в Truth Social он напомнил, что в августе работодатели создали 162 000 рабочих мест, и заявил, что кредитная история США «намного лучше, чем была совсем недавно». «Сильная страна означает более низкую процентную ставку», – написал Трамп, добавив, что у США должна быть самая низкая ключевая ставка в мире. Он пригрозил, что в случае отказа администрация прекратит торговать со многими странами. По его словам, высокая ставка ставит США «в крайне невыгодное положение».