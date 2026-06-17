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Главная / Политика /

Почему Федрезерв сохранил ключевую ставку, несмотря на требования Трампа

Это была первая проверка председателя ФРС Кевина Уорша на лояльность
Роман Романов
Yuri Gripas / TASS
Yuri Gripas / TASS

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение о сохранении ключевой ставки в промежутке от 3,5% до 3,75%. Это первое решение регулятора после назначения нового председателя Кевина Уорша, утвержденного в должности 13 мая.

Решение о ключевом финансовом показателе – ставке ФРС США, объявленное 17 июня, принимается коллегиально: председателем совместно с членами правления, в число которых входит и предыдущий председатель ФРС Джером Пауэлл (занимал свою должность в 2018–2026 гг.).

Уорш уже работал в ФРС в 2006–2011 гг. Он застал не только две разные администрации (республиканскую Джорджа Буша-младшего и демократическую Барака Обамы), но и довольно турбулентный период американской экономики во время мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. Иными словами, опыта в вопросах денежной политики ему не занимать. Не говоря уже о том, что он имеет также опыт в бизнесе, поработав в инвестиционном банке Morgan Stanley и в академическом сообществе. Уорш женат на Джейн Лаудер, дочери миллиардера Рональда Лаудера, который является другом президента США Дональда Трампа.

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Экономика / Мировая экономика

Ключевая ставка составляет 3,75%. При этом с момента начала второго срока Трампа она сокращалась три раза: с 4,5% в августе 2025 г. до 3,75% в декабре 2025 г. Это происходило на фоне непрекращающейся критики Пауэлла со стороны Трампа, которого он сам же и выдвинул на должность еще в свое первое президентство (2017–2021). «Джером "опаздун" (Трамп обзывал его так из-за нежелания резко снижать ставку. – «Ведомости») Пауэлл хочет остаться в ФРС, потому что больше нигде не может устроиться на работу – он никому не нужен», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social в конце апреля. И так как глава государства не имеет полномочий уволить главу ФРС или членов правления, Трамп попытался давить на Пауэлла иными способами, включая инициирование антикоррупционного расследования о ремонте здания ФРС, но потерпел фиаско. При этом в годы первого срока Трампа ставка непрерывно росла до июня 2019 г., когда она достигла 2,5%. Но к марту 2020 г. ставку снизили до 1,25%, а с началом локдаунов и пандемии COVID-19 вплоть до марта 2022 г. (уже в президентство Джо Байдена) ставку держали на минимальных 0,25%.

Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), в мае уровень годовой инфляции вырос до 4,2% с 3,8% в марте. С начала 2026 г. зафиксирован непрерывный рост инфляции, хотя в конце 2025 г. наблюдалось снижение: с максимальных за тот год сентябрьских 3% до 2,4% в январе 2026 г. Причем если в 2025 г. ускорение инфляции происходило из-за глобальной торговой войны, то в 2026 г. тренд на ее рост совпал с началом американо-израильской войны против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Какую денежную политику будет проводить новый глава ФРС Кевин Уорш

Политика / Международные новости

Уорш и в дальнейшем будет ориентироваться на основные экономические показатели, особенно уровень инфляции и безработицы, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его мнению, у Трампа, несмотря на приближенность к нему Уорша, не получится подчинить ФРС своей воле. «Новый председатель во многом продолжит курс Пауэлла на осторожную монетарную политику. Трампу это может не нравиться, но реальных рычагов влияния у него в этом случае нет», – подчеркнул эксперт.

Официально данные как по инфляции, так и по безработице не располагают к снижению ставки на нынешнем этапе, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Но эксперт подчеркнул намерение Уорша вернуться к практике минимальной коммуникации намерений рынку. «Если он последовательно воплотит свою позицию в политику, то, возможно, нас будет ожидать еще больше сюрпризов в будущем. Правда, понижения ставки и в этом случае не надо ожидать», – подчеркнул Черкашин.

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