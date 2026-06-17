Почему Федрезерв сохранил ключевую ставку, несмотря на требования Трампа

Ключевая ставка составляет 3,75%. При этом с момента начала второго срока Трампа она сокращалась три раза: с 4,5% в августе 2025 г. до 3,75% в декабре 2025 г. Это происходило на фоне непрекращающейся критики Пауэлла со стороны Трампа, которого он сам же и выдвинул на должность еще в свое первое президентство (2017–2021). «Джером "опаздун" (Трамп обзывал его так из-за нежелания резко снижать ставку. – «Ведомости») Пауэлл хочет остаться в ФРС, потому что больше нигде не может устроиться на работу – он никому не нужен», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social в конце апреля. И так как глава государства не имеет полномочий уволить главу ФРС или членов правления, Трамп попытался давить на Пауэлла иными способами, включая инициирование антикоррупционного расследования о ремонте здания ФРС, но потерпел фиаско. При этом в годы первого срока Трампа ставка непрерывно росла до июня 2019 г., когда она достигла 2,5%. Но к марту 2020 г. ставку снизили до 1,25%, а с началом локдаунов и пандемии COVID-19 вплоть до марта 2022 г. (уже в президентство Джо Байдена) ставку держали на минимальных 0,25%.