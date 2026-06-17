Почему Федрезерв сохранил ключевую ставку, несмотря на требования Трампа

Почему Федрезерв сохранил ключевую ставку, несмотря на требования ТрампаЭто была первая проверка председателя ФРС Кевина Уорша на лояльность
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение о сохранении ключевой ставки в промежутке от 3,5% до 3,75%. Это первое решение регулятора после назначения нового председателя Кевина Уорша, утвержденного в должности 13 мая.
Решение о ключевом финансовом показателе – ставке ФРС США, объявленное 17 июня, принимается коллегиально: председателем совместно с членами правления, в число которых входит и предыдущий председатель ФРС Джером Пауэлл (занимал свою должность в 2018–2026 гг.).
Уорш уже работал в ФРС в 2006–2011 гг. Он застал не только две разные администрации (республиканскую Джорджа Буша-младшего и демократическую Барака Обамы), но и довольно турбулентный период американской экономики во время мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. Иными словами, опыта в вопросах денежной политики ему не занимать. Не говоря уже о том, что он имеет также опыт в бизнесе, поработав в инвестиционном банке Morgan Stanley и в академическом сообществе. Уорш женат на Джейн Лаудер, дочери миллиардера Рональда Лаудера, который является другом президента США Дональда Трампа.
Ключевая ставка составляет 3,75%. При этом с момента начала второго срока Трампа она сокращалась три раза: с 4,5% в августе 2025 г. до 3,75% в декабре 2025 г. Это происходило на фоне непрекращающейся критики Пауэлла со стороны Трампа, которого он сам же и выдвинул на должность еще в свое первое президентство (2017–2021). «Джером "опаздун" (Трамп обзывал его так из-за нежелания резко снижать ставку. – «Ведомости») Пауэлл хочет остаться в ФРС, потому что больше нигде не может устроиться на работу – он никому не нужен», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social в конце апреля. И так как глава государства не имеет полномочий уволить главу ФРС или членов правления, Трамп попытался давить на Пауэлла иными способами, включая инициирование антикоррупционного расследования о ремонте здания ФРС, но потерпел фиаско. При этом в годы первого срока Трампа ставка непрерывно росла до июня 2019 г., когда она достигла 2,5%. Но к марту 2020 г. ставку снизили до 1,25%, а с началом локдаунов и пандемии COVID-19 вплоть до марта 2022 г. (уже в президентство Джо Байдена) ставку держали на минимальных 0,25%.
Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), в мае уровень годовой инфляции вырос до 4,2% с 3,8% в марте. С начала 2026 г. зафиксирован непрерывный рост инфляции, хотя в конце 2025 г. наблюдалось снижение: с максимальных за тот год сентябрьских 3% до 2,4% в январе 2026 г. Причем если в 2025 г. ускорение инфляции происходило из-за глобальной торговой войны, то в 2026 г. тренд на ее рост совпал с началом американо-израильской войны против Ирана, начавшейся 28 февраля.
Уорш и в дальнейшем будет ориентироваться на основные экономические показатели, особенно уровень инфляции и безработицы, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его мнению, у Трампа, несмотря на приближенность к нему Уорша, не получится подчинить ФРС своей воле. «Новый председатель во многом продолжит курс Пауэлла на осторожную монетарную политику. Трампу это может не нравиться, но реальных рычагов влияния у него в этом случае нет», – подчеркнул эксперт.
Официально данные как по инфляции, так и по безработице не располагают к снижению ставки на нынешнем этапе, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Но эксперт подчеркнул намерение Уорша вернуться к практике минимальной коммуникации намерений рынку. «Если он последовательно воплотит свою позицию в политику, то, возможно, нас будет ожидать еще больше сюрпризов в будущем. Правда, понижения ставки и в этом случае не надо ожидать», – подчеркнул Черкашин.