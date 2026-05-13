Какую денежную политику будет проводить новый глава ФРС Кевин Уорш

Ждать от Уорша капитуляции перед президентом и его требованиями не следует, пусть риторика нового председателя ФРС может быть по отношению к Трампу и более конструктивной, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По его словам, Трамп может и дальше пытаться влиять на решения ФРС с целью более резкого снижения ставки, но внутриведомственные процедуры вряд ли позволят Уоршу идти на поводу у президента. Васильев подчеркнул, что основным ориентиром для нового главы ФРС останутся экономические показатели.