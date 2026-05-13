Какую денежную политику будет проводить новый глава ФРС Кевин Уорш

Какую денежную политику будет проводить новый глава ФРС Кевин УоршС Трампом его связывают хорошие отношения, но ждать полной капитуляции перед ним не приходится
Сенат США утвердил 13 мая кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом финансист получил 54 голоса в свою поддержку, пишет The Guardian. Таким образом, Уорш 15 мая займет пост на следующие четыре года. Уходящий председатель ФРС Джером Пауэлл при этом планирует остаться в совете управляющих до 2028 г.
56-летний Уорш ранее уже работал в ФРС в 2006-2011 гг., когда он входил в состав совета управляющих. Там он застал не только правление двух различных администраций (республиканской Джорджа Буша-младшего и демократической Барака Обамы), но и сложный период для американской экономики, обусловленный мировым финансовым кризисом 2008 г.
Уорш имеет опыт работы в бизнес-сфере и в академической среде, также он консультировал Трампа. Новый руководитель ФРС женат на Джейн Лаудер, дочери миллиардера Рональда Лаудера (друг Трампа).
Уорш столкнется, как минимум, с двумя вызовами на посту главы ФРС: с инфляцией и с постоянными требованиями Трампа снижать ключевую ставку для увеличения деловой активности. С теми же проблемами сталкивался и Пауэлл, которого тоже номинировал Трамп в 2017 г.
Ждать от Уорша капитуляции перед президентом и его требованиями не следует, пусть риторика нового председателя ФРС может быть по отношению к Трампу и более конструктивной, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По его словам, Трамп может и дальше пытаться влиять на решения ФРС с целью более резкого снижения ставки, но внутриведомственные процедуры вряд ли позволят Уоршу идти на поводу у президента. Васильев подчеркнул, что основным ориентиром для нового главы ФРС останутся экономические показатели.
Если изучить биографию Уорша в годы его работы в ФРС, включая его комментарии по поводу денежной политики, то можно предположить, что его подход не сильно будет отличаться от Пауэлла: это ориентация на сдерживание инфляции и сокращение инфляционных рисков с упором на постепенное снижение ставки.
Стоит отметить, что у президента США нет полномочий для увольнения главы ФРС. Решение Верховного суда по делу Humphrey’s Executor v. United States 1935 г. позволяет Конгрессу ограничивать возможности президента в части увольнения должностных лиц из независимых ведомств. Альтернативное решение Верховного суда от мая 2025 г. практически обнулило силу решения 1935 г., но для Федрезерва суд все равно сделал исключение. Иначе говоря, Уорша нельзя будет уволить раньше срока.
По данным Федерального бюро статистики труда США, в апреле 2026 г. инфляция достигла своего максимального показателя с мая 2023 г., составив 3,8% при таргете в 2%. Основным драйвером роста инфляции на этот раз стала динамика на топливных рынках – одно из следствий американо-израильской операции против Ирана. Ключевая ставка ФРС составляет 3,75%. При этом с момента начала второго срока Трампа она понижалась трижды: с 4,5% в августе 2025 г. до 3,75% в декабре 2025 г.
Ближайшее заседание ФРС по процентной ставке будет во второй половине июня 2026 г.