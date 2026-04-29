MVID61,2-4,75%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,46+0,13%RGBITR778,93+0,15%
Главная / Экономика /

ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75% годовых, сообщает BBC.

Как отмечается, ФРС заняла выжидательную позицию на фоне неопределенности вокруг экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке. Закрытие Ормузского пролива и рост цен на энергоносители усиливают инфляционное давление, пишет BBC.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США «движется немного в неправильном направлении» и в настоящее время составляет около 3,2%. «Нам просто нужно подождать и посмотреть», – сказал он.

Ожидания снижения ставки на текущем заседании не оправдались после того, как инфляция в марте ускорилась до 3,3% – максимального уровня с мая 2024 г., поясняет CNN. Перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, как указывают в ФРС, во многом будут зависеть от развития геополитической ситуации.

8 апреля «Ведомости» писали, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению мировой инфляции и, как следствие, ужесточению денежно-кредитной политики ряда западных стран. По их мнению, это затронет в первую очередь ЕС, Великобританию и Японию, экономики которых находятся в зависимом положении от импорта энергоресурсов.

