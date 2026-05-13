Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы ФРС
Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает Reuters.
56-летний юрист и финансист возглавит американский центробанк в условиях ускоряющейся инфляции, которая может осложнить снижение процентных ставок, на котором настаивает президент США Дональд Трамп, пишет агентство.
12 мая сенат также утвердил Уорша на 14-летний срок в составе совета управляющих ФРС. Для его назначения место в совете покинул Стивен Миран, считающийся одним из главных сторонников снижения ставок внутри регулятора.
Ожидается, что Уорш будет председательствовать уже на следующем заседании ФРС 16–17 июня. Его назначение происходит на фоне споров внутри регулятора о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.
Трамп рассчитывает, что новый глава ФРС поддержит снижение ставок. Сам Уорш ранее выражал аналогичную позицию, но на слушаниях в сенате заявил, что не давал президенту никаких обещаний относительно будущей политики регулятора.
29 апреля банковский комитет сената США поддержал назначение Уорша на должность председателя ФРС и направил его кандидатуру на рассмотрение верхней палаты.
В конце января президент Трамп предложил Уорша в качестве нового главы ФРС. Официально срок полномочий нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 г.