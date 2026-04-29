MVID61,3-4,59%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,43+0,1%RGBITR778,79+0,13%
Сенатский комитет США одобрил кандидатуру Уорша на пост главы ФРС

Ведомости

Банковский комитет сената США поддержал назначение Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) и направил его кандидатуру на рассмотрение полного состава верхней палаты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на председателя комитета, сенатора-республиканца Тима Скотта.

«Решение принято. Настоящим постановляется представить данную кандидатуру на утверждение полного состава сената с положительной рекомендацией и без каких-либо дополнительных заявлений», – заявил Скотт.

Сенатор от Джорджии Рафаэл Уарнок выступил против кандидатуры, указав на риски для независимости регулятора. «Семьи в Джорджии и по всей стране страдают от экономики Трампа и хотят знать, что ФРС находится на их стороне, увеличивая шансы на хорошо оплачиваемую работу и достойную жизнь, а не на стороне рейтингов президента или его политических интересов в преддверии выборов», – подчеркнул он. Сенатор также отметил, что независимость ФРС не является теоретической, она важна для работающих семей.

В конце января президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша в качестве нового главы Федеральной резервной системы (ФРС). Официально срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 г. Трамп давно ищет пути его увольнения. Помимо этого американский лидер в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС. 15 апреля Трамп вновь пригрозил уволить Пауэлла.

