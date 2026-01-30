Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих ФРС

Трамп написал, что Уорш станет самым молодым управляющим ФРС за всю историю. Сейчас ему 55 лет. Он был членом Совета управляющих ФРС с 2006 по 2011 г., представителем ФРС в G20. Кроме того, он был административным управляющим, контролируя деятельность совета директоров, его персонал и финансовые показатели.