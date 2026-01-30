Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих ФРС
Президент США Дональд Трамп предложил Кевина Уорша в качестве нового главы Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Я знаю Кевина уже долгое время и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, а может быть, и лучших», – написал американский лидер.
Официально срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 г. Трамп давно ищет пути его увольнения. Помимо этого американский лидер в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС. При этом одного слова президента США недостаточно. Кандидатуру Уорша должен утвердить сенат.
Трамп написал, что Уорш станет самым молодым управляющим ФРС за всю историю. Сейчас ему 55 лет. Он был членом Совета управляющих ФРС с 2006 по 2011 г., представителем ФРС в G20. Кроме того, он был административным управляющим, контролируя деятельность совета директоров, его персонал и финансовые показатели.
До своего назначения в совет директоров, с 2002 по 2006 г., Уорш занимал должности специального помощника президента по экономической политике и исполнительного секретаря национального экономического совета Белого дома.
28 сентября 2025 г. Financial Times писала, что, согласно прогнозам экспертов, новым главой ФРС должен был стать член правления ФРС Кристофер Уоллер. Другим кандидатом на эту роль респонденты называли директора американского национального экономического совета Кевина Хассетта.