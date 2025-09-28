Экономисты назвали фаворита на должность нового главы ФРС
Экономисты считают, что новым главой Федеральной резервной системы (ФРС) США должен стать член правления ФРС Кристофер Уоллер, но сомневаются, что он получит эту должность. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно опросу, приведенному изданием, 82% опрошенных экономистов назвали Уоллера своим фаворитом на пост главы ФРС. Однако только пятая часть респондентов считает, что он сменит нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла в 2026 г. В частности, 44 респондента считают, что ФРС с наибольшей вероятностью возглавит директор американского национального экономического совета Кевин Хассетт.
«Уоллер больше похож на главу центрального банка, чем на человека, который из кожи вон лезет, чтобы занять пост председателя ФРС. И именно поэтому он этого не получит», – заявил преподаватель Университета Джонса Хопкинса Роберт Барбера.
Официально срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 г. Президент США Дональд Трамп давно ищет пути его увольнения. Помимо этого американский лидер в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС. Он также призывал Пауэлла снизить ключевую ставку. 17 сентября ФРС опустила ставку на 0,25 процентных пункта (п. п.) до 4–4,25% впервые за 2025 г.
По данным The Hill, на пост главы ФРС могут претендовать бывший член правления ФРС Кевин Варш (2006–2011), зампред ФРС по надзору Мишель Боуман, Уоллер, Хассет и министр финансов Скотт Бессент. В июне Бессент заявил в интервью Bloomberg News, что сделает все, о чем попросит Трамп.