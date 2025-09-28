Экономисты назвали фаворита на должность нового главы ФРС

Официально срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 г. Президент США Дональд Трамп давно ищет пути его увольнения. Помимо этого американский лидер в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС. Он также призывал Пауэлла снизить ключевую ставку. 17 сентября ФРС опустила ставку на 0,25 процентных пункта (п. п.) до 4–4,25% впервые за 2025 г.