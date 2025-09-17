ФРС впервые за 2025 год снизила процентную ставку

Решение Совета управляющих ФРС ожидалось рынком на фоне ухудшения ситуации с безработицей. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ситуация на рынке труда находится в «любопытном балансе». В то время как миграционные потоки снизились, потребность в рабочих руках тоже пошла на спад. «Обычно, когда мы говорим о «балансе», то подразумеваем, что это хорошо. Однако в данном случае баланс образуется за счет того, что и спрос, и предложение резко падают, и сейчас спрос падает еще резче, поскольку уровень безработицы растет», – признал глава ФРС.