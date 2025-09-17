ФРС впервые за 2025 год снизила процентную ставку

ФРС впервые за 2025 год снизила процентную ставкуВедомство не поддалось давлению Трампа и поступило так, как от него ожидал рынок
Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о снижении процентной ставки на 0,25 процентных пункта (п.п.) до 4-4,25%. Такое решение ожидалось практически всеми аналитиками международных институтов и экспертами, опрошенными «Ведомостями». При этом часть из них видела потенциальную возможность снижения ставки сразу на 0,5 п.п., однако вероятность такого сценария была невелика. ФРС снизила процентную ставку впервые с декабря 2024 г.
Решение Совета управляющих ФРС ожидалось рынком на фоне ухудшения ситуации с безработицей. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ситуация на рынке труда находится в «любопытном балансе». В то время как миграционные потоки снизились, потребность в рабочих руках тоже пошла на спад. «Обычно, когда мы говорим о «балансе», то подразумеваем, что это хорошо. Однако в данном случае баланс образуется за счет того, что и спрос, и предложение резко падают, и сейчас спрос падает еще резче, поскольку уровень безработицы растет», – признал глава ФРС.
В случае снижения ставки на 0,25 пп., а не на 0,5 пп., более чем вероятно, что уже этой осенью можно ждать нового снижения процентной ставки, отмечали ранее эксперты.
Пауэлл подчеркнул, что тарифная политика президента США логично привела к временному скачку цен, которое, по прогнозам ФРС, составит 3% за 2025 г. Ведомство не допустит, чтобы после этого скачка инфляция усилилась. Косвенно глава ФРС аргументировал именно этим то, что Совет управляющих не пошел на более резкое снижение процентной ставки, как того просил президент США Дональд Трамп. Снижение ключевой ставки на 0,5 пп. могло бы считаться большой победой Трампа, который настаивает на как можно большем урезании ставки для стимулирования экономики страны, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
Эксперты называли решение ФРС одним из важнейших за последние годы из-за политического контекста. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла и уровень его работы, публично призывал главу ФРС способствовать снижению процентной ставки. Глава Белого дома указывал, что Пауэлл «должен» уйти в отставку добровольно. Хотя на прямой вопрос журналистов о том, планирует ли он уволить главу ФРС, которого сам же назначил на пост еще в свой первый президентский срок, Трамп ответил отрицательно. В августе президент распорядился уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук, обвинив ее в мошенничестве с ипотекой. На данный момент его решение заблокировано Федеральным судом Вашингтона, и она сможет принять участие в заседании.
Отвечая на вопрос журналистов о назначении ставленника Трампа Стефана Мирана, Пауэлл заявил, что ФРС продолжает придерживаться политики сохранения собственной независимости. «Мне больше по этому поводу нечего сказать», – заявил Пауэлл.
«Пауэлл будет занимать должность до мая, а что будет дальше – большой вопрос, поскольку главой ФРС, вероятнее всего, станет уже лояльный Трампу чиновник», – отмечает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Однако контроль ФРС со стороны президента США может не устроить даже часть сенаторов-республиканцев. Например, против назначения в Совет управляющих Мирана выступила сенатор штата Аляска Лиза Мурковски.
По данным Бюро трудовой статистики США, в августе безработица выросла с 4,2% до 4,3%. По опросам Федерального резервного банка Нью-Йорка, в августе американцы стали куда более пессимистичны в отношении поисков работы: лишь 44,9% опрошенных были уверены, что могут найти работу, в то время как в июле таких респондентов было 50,7%. По его же данным, во втором квартале 2025 г. задолженность домохозяйств ускорилась и составила $18,39 трлн.
Американская экономика в последние месяцы демонстрирует более умеренную динамику по сравнению с ожиданиями рынка, но говорить о системных рисках для экономики пока рано, отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Адам Абдулатипов. Что касается статистики по безработице, её не стоит рассматривать как самостоятельный и критический сигнал, добавил эксперт.