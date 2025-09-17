Цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию
Биржевая цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию, следует из данных Comex. Это произошло на фоне снижения ставки Федеральной резервной системы США.
17 сентября котировки на золото росли на 0,5% и достигли отметки $3744 за тройскую унцию.
Рост стоимости золота совпал с решением ФРС США снизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.). Сейчас ставка установлена на уровне 4-4,25% годовых.
Решение о снижении ставки было принято в связи с изменениями баланса рисков и в поддержку целей ФРС. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) указал на признаки ослабления рынка труда, при этом отметив, что уровень безработицы, хотя и вырос, остается низким.
9 сентября цена золота на бирже Comex превысила отметку в $3700 за унцию, обновив исторический рекорд.