Цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию

Решение о снижении ставки было принято в связи с изменениями баланса рисков и в поддержку целей ФРС. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) указал на признаки ослабления рынка труда, при этом отметив, что уровень безработицы, хотя и вырос, остается низким.