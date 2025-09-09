Цена золота впервые в истории превысила $3700

2 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на Comex впервые в истории превысила отметку $3600 за тройскую унцию. 8 сентября спотовые цены на золото выросли на 1,34% и достигли $3634,85 за унцию.