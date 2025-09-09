Цена золота впервые в истории превысила $3700
Цена на золото на бирже Comex превысила отметку в $3700 за унцию, обновив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:45 цены на золото выросли на 0,73% до $3704,3 за унцию.
Причиной роста цен на золото Reuters называло слабые данные по рынку труда в США. Они укрепили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки.
Вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант заявил, что в перспективе стоимость золота может продолжить расти до $3700–$3730, а любые кратковременные откаты будут рассматриваться как возможности для покупки.