Главная / Инвестиции /

Цена золота впервые в истории превысила $3700

Ведомости

Цена на золото на бирже Comex превысила отметку в $3700 за унцию, обновив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:45 цены на золото выросли на 0,73% до $3704,3 за унцию.

2 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на Comex впервые в истории превысила отметку $3600 за тройскую унцию. 8 сентября спотовые цены на золото выросли на 1,34% и достигли $3634,85 за унцию.

Причиной роста цен на золото Reuters называло слабые данные по рынку труда в США. Они укрепили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки.

Вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант заявил, что в перспективе стоимость золота может продолжить расти до $3700–$3730, а любые кратковременные откаты будут рассматриваться как возможности для покупки.

