Цена на золото стала выше $3600 за унцию
Цена на золото превысила отметку в $3600 за унцию, достигнув нового рекордного максимума, сообщило агентство Reuters.
По данным на 17:40 мкс, спотовые цены на золото выросли на 1,34% до $3634,85 за унцию.
Причиной роста цен на золото в материале указываются слабые данные по рынку труда в США. Они укрепили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки.
В перспективе стоимость золота может продолжить свой рост до $3700–$3730, а любые кратковременные откаты будут рассматриваться как возможности для покупки, заявил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.
5 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на федеральное бюро статистики труда США писало, что в августе уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос до максимума с 2021 г., а темпы появления новых рабочих мест замедлились.