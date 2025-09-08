Газета
Главная / Инвестиции /

Цена на золото стала выше $3600 за унцию

Ведомости

Цена на золото превысила отметку в $3600 за унцию, достигнув нового рекордного максимума, сообщило агентство Reuters.

По данным на 17:40 мкс, спотовые цены на золото выросли на 1,34% до $3634,85 за унцию.

Причиной роста цен на золото в материале указываются слабые данные по рынку труда в США. Они укрепили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки.

В перспективе стоимость золота может продолжить свой рост до $3700–$3730, а любые кратковременные откаты будут рассматриваться как возможности для покупки, заявил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

5 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на федеральное бюро статистики труда США писало, что в августе уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос до максимума с 2021 г., а темпы появления новых рабочих мест замедлились.

