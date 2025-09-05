Уровень безработицы в США достиг максимума с 2021 года
В августе уровень безработицы в США вырос до максимума с 2021 г., а темпы появления новых рабочих мест замедлились. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на федеральное бюро статистики труда США.
Уровень безработицы в Соединенных Штатах за отчетный период вырос до 4,3%. В августе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 22 000, хотя аналитики ожидали показатель в 75 000. Эти цифры, скорее всего, усилят опасения по поводу стабильности рынка труда, пишет агентство. Отчет показал, что ситуация с наймом сотрудников оказалась гораздо хуже, чем предполагалась.
«Рынок труда переходит от стагнации к рецессии», – цитирует Bloomberg главного экономиста Федерального кредитного союза ВМС Хизер Лонг.
Старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Марат Райхель спрогнозировал в январе, что 2025 г. ожидается продолжение умеренного охлаждения рынка труда США с возможным повышением уровня безработицы, но, по прогнозам, она останется ниже 4,5%. Устойчивый рынок труда будет поддерживать потребительские расходы, которые составляют около 70% ВВП США.