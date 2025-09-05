Уровень безработицы в США достиг максимума с 2021 года

Уровень безработицы в Соединенных Штатах за отчетный период вырос до 4,3%. В августе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 22 000, хотя аналитики ожидали показатель в 75 000. Эти цифры, скорее всего, усилят опасения по поводу стабильности рынка труда, пишет агентство. Отчет показал, что ситуация с наймом сотрудников оказалась гораздо хуже, чем предполагалась.