Каким будет для рынка США 2025 год?

В 2024 г., несмотря на значительные экономические вызовы, включая высокие процентные ставки и политическую неопределенность во время президентских выборов, финансовые рынки США и экономика в целом продемонстрировали завидную устойчивость. Экономический рост оставался стабильно выше тренда, домохозяйства продолжали тратить, темпы инфляции снизились, а индекс S&P 500 вырос по итогам года на 25%. В 2025 г. существенная часть этой позитивной динамики должна сохраниться, хотя темпы экономического роста и роста фондового рынка США могут замедлиться при этом без значительных рисков рецессии на горизонте ближайшего года.