Каким будет для рынка США 2025 год?Темпы роста могут замедлиться на фоне «мягкой посадки» экономики
В 2024 г., несмотря на значительные экономические вызовы, включая высокие процентные ставки и политическую неопределенность во время президентских выборов, финансовые рынки США и экономика в целом продемонстрировали завидную устойчивость. Экономический рост оставался стабильно выше тренда, домохозяйства продолжали тратить, темпы инфляции снизились, а индекс S&P 500 вырос по итогам года на 25%. В 2025 г. существенная часть этой позитивной динамики должна сохраниться, хотя темпы экономического роста и роста фондового рынка США могут замедлиться при этом без значительных рисков рецессии на горизонте ближайшего года.
Основными угрозами для финансовых рынков в наступившем году станет неопределенность относительно новых политических инициатив, связанных с налогами и тарифами, которые намерена внедрить администрация избранного президента Дональда Трампа. При этом инвесторам стоит рассматривать потенциальную рыночную волатильность как возможность ребалансировать, диверсифицировать свои портфели и добавить в них качественные активы. Наш прогноз на 2025 г. включает ожидания «мягкой посадки» экономики, что обусловлено улучшением потребительского климата и продолжением цикла снижения ставок ФРС.