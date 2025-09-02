Цена золота обновила исторический максимум в $3600 за унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на бирже Comex впервые в истории превысила отметку $3600 за тройскую унцию. Это следует из данных торгов.
По состоянию на 22:20 мск стоимость золота достигала $3600,3. При этом 22:52 мск она упала до $3599,7 (+2,4%).
1 сентября котировки фьючерсов на золото достигли $3552,4 за унцию. По данным агентства Reuters, золото дорожает из-за роста ожиданий снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС.
Агентство также напомнило о высказывании главы ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, которая поддержала уменьшение ключевой ставки на фоне рисков для рынка труда США. Reuters писало, что это также позволило усилить позитивные ожидания накануне заседания.