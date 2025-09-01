Цена на золото превысила рекордные $3550 за унцию
Котировки фьючерсов на золото достигли $3552,4 за унцию 1 сентября, что стало историческим рекордом. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
На пике цена выросла на 1,03%. Далее темпы роста замедлились до 0,76% и котировки снизились до $3542,7 за унцию. По данным агентства Reuters, золото дорожает из-за роста ожиданий снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС.
Агентство также напомнило о высказывании главы ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли, которая поддержала уменьшение ключевой ставки на фоне рисков для рынка труда США. Reuters писало, что это также позволило усилить позитивные ожидания накануне заседания.
8 августа золото также подорожало до рекордного уровня в $3534,1 за унцию. Тогда это произошло после сообщения о том, что США будут облагать пошлинами импортируемые из Швейцарии слитки золота весом в 1 кг.