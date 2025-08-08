Золото подорожало до рекордного уровня – $3534,1 за унцию
После сообщения о том, что США будут облагать пошлинами импортируемые из Швейцарии слитки золота весом в 1 кг, цены на драгоценный металл поднялись до рекордного уровня в $3534,1 за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
По состоянию на 12:30 мск золото на бирже торгуется на уровне $3487,6 за унцию, что на 0,98% превышает уровень на закрытии предыдущих торгов.
Золотые слитки в 1 кг, широко используемые в международной торговле, попали под действие новых американских пошлин. Как сообщает Financial Times, наиболее ощутимо это решение ударит по Швейцарии – крупнейшему мировому центру переработки и экспорта золота.
Издание уточняет, что новое распоряжение Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля контрастирует с прежними ожиданиями отрасли. До этого считалось, что данные виды слитков не будут облагаться пошлинами, так как относятся к другой таможенной категории.