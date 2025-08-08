Золото подорожало до рекордного уровня – $3534,1 за унцию

После сообщения о том, что США будут облагать пошлинами импортируемые из Швейцарии слитки золота весом в 1 кг, цены на драгоценный металл поднялись до рекордного уровня в $3534,1 за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.