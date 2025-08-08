Под новые пошлины США попали килограммовые слитки золота
Золотые слитки в 1 кг, широко используемые в международной торговле, попали под действие новых американских пошлин. Как сообщает Financial Times (FT), наиболее ощутимо это решение ударит по Швейцарии – крупнейшему мировому центру переработки и экспорта золота.
Издание уточняет, что новое распоряжение Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля контрастирует с прежними ожиданиями отрасли. До этого считалось, что данные виды слитков не будут облагаться пошлинами, так как относятся к другой таможенной категории.
По данным FT, именно слитки в 1 кг являются основной формой торговли на бирже Comex и составляют большую часть швейцарских поставок в США.
1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин в диапазоне от 10% до 41% в отношении 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Минимальный тариф установлен для Бразилии, Великобритании и Фолклендских островов.