Под новые пошлины США попали килограммовые слитки золота

Издание уточняет, что новое распоряжение Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля контрастирует с прежними ожиданиями отрасли. До этого считалось, что данные виды слитков не будут облагаться пошлинами, так как относятся к другой таможенной категории.