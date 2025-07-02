Дональд Трамп пытается приручить ФРС

Дональд Трамп пытается приручить ФРСОн хочет, чтобы ключевая ставка была ниже 2%
Основательно снизить ключевую ставку главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла настоятельно попросил президент США Дональд Трамп. «Ты, как обычно, опаздываешь. Из-за тебя США теряют целое состояние. Ты должен снизить ставку! Основательно! Теряем миллиарды долларов», – написал глава государства на распечатке с показателями ключевых ставок мировых центральных банков, которую он послал лично Пауэллу, сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт. Судя по припискам Трампа, он считает, что ставка рефинансирования должна быть ниже 2%.
В своей соцсети Truth Social президент обрушился с дополнительной критикой в отношении правления Федрезерва: «У них одна из самых простых, но в то же время самых престижных работ в Америке, и они потерпели неудачу – и продолжают это делать. Если бы они выполняли свою работу должным образом, наша страна сэкономила бы триллионы долларов на процентных расходах. Правление просто сидит и наблюдает, так что они в равной степени виноваты. Мы должны выплачивать 1% годовых!»
Предполагается, что под расходами на проценты Трамп имел в виду обслуживание госдолга. Госдолг США составляет больше $37 трлн. По данным комитета по ответственной бюджетной политике, обслуживание госдолга в 2025 г. составит предположительно $952 млрд, а в 2026 финансовом году может достичь $1 трлн.
Несмотря на продолжающуюся критику, Пауэлл не отвечает президенту напрямую. Но в ходе слушаний в сенате 24 июня он подчеркнул, что не учитывает «политические факторы» при принятии решений по ставке. «Мы подождем и изучим дальнейший тренд в экономике, перед тем как обдумывать изменения нашей сегодняшней позиции», – сказал тогда Пауэлл.
При этом за несколько дней до выступления чиновника Трамп намекнул у себя в соцсети Truth Social, что обдумывает, «возможно», уволить его. Но в следующем же предложении уточнил, что срок полномочий Пауэлла «вне зависимости» от чего-либо «скоро истекает». Официально это произойдет в мае 2026 г. Помимо этого Трамп в целом не раз говорил о недовольстве деятельностью ФРС.
По данным портала Trading Economics, в мае 2025 г. инфляция в США достигала 2,4%. При этом с декабря 2024 г. ключевая ставка составляет 4,5%. Максимального показателя за последние 10 лет она достигла летом 2023 г. – 5,5% – и задержалась там до осени 2024 г. Стоит уточнить, что с лета 2019 г. по март 2020 г. ставка снизилась с 2,5 до 0,25%. На этом минимуме она оставалась до февраля 2022 г.
ФРС считается независимым органом, и уволить членов его правления нельзя по соответствующему закону. Но закон не уточняет, нельзя ли уволить ее председателя. За все время существования Федрезерва с 1913 г. ни один председатель не был снят с должности до истечения срока полномочий. В то же самое время президент просто может не выдвинуть действующего главу ФРС на новый срок. Стоит помнить, что именно Трамп выдвинул Пауэлла на эту должность в 2017 г., хотя и в годы первого президентства нынешнего главы государства у них были заметные противоречия по уровню ключевой ставки.
Шансы дожать Пауэлла по ставке – 50 на 50, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, пока давление на ФРС оказывается в форме очевидного троллинга. Трамп надеется, что снижение ставок стимулирует экономическую активность, облегчив возможности кредитования бизнеса. Но в то же самое время сохраняются риски разгона инфляции, подчеркнул эксперт.
«Если же глава Федрезерва не уступит, то Трамп вполне способен попытаться уволить его», – сказал американист. Но в этом случае, подчеркивает он, конфликт может перейти в юридическую плоскость с подключением к нему Верховного суда. Одним из признаков накала в отношениях Трампа и Пауэлла Кошкин назвал вбросы президента по поводу возможного объявления будущего председателя, которого должен будет утвердить сенат. Кроме кандидата на место председателя глава государства номинирует двух его заместителей. При этом обычно кандидата в председатели выбирают из членов правления.
По данным The Hill, на пост главы ФРС могут претендовать бывший член правления ФРС Кевин Варш (2006–2011), зампред ФРС по надзору Мишель Боуман, член правления Кристофер Уоллер (оба назначены в первый срок Трампа), директор национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, а также министр финансов Скотт Бессент. Последний заявил в интервью Bloomberg News в конце июня, что сделает все, о чем попросит Трамп.
Если Трампу удастся продвинуть на должность любую «свою» кандидатуру, такому назначенцу будет тяжело балансировать между интересами администрации и устоявшимися подходами ФРС, говорит замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов.