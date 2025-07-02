Дональд Трамп пытается приручить ФРС

ФРС считается независимым органом, и уволить членов его правления нельзя по соответствующему закону. Но закон не уточняет, нельзя ли уволить ее председателя. За все время существования Федрезерва с 1913 г. ни один председатель не был снят с должности до истечения срока полномочий. В то же самое время президент просто может не выдвинуть действующего главу ФРС на новый срок. Стоит помнить, что именно Трамп выдвинул Пауэлла на эту должность в 2017 г., хотя и в годы первого президентства нынешнего главы государства у них были заметные противоречия по уровню ключевой ставки.