Сенат США утвердил Кевина Уорша членом правления ФРС
Сенат США утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, предоставив ему 14-летний срок полномочий. Об этом пишет Bloomberg.
За назначение Уорша проголосовал 51 сенатор, против – 45. Голосование прошло в основном по партийной линии, но демократ Джон Феттерман поддержал республиканцев.
После этого Сенат преодолел процедурный этап, необходимый для отдельного голосования по назначению Уорша председателем ФРС вместо Джерома Пауэлла. Ожидается, что оно состоится 13 мая.
Утверждение Уорша происходит на фоне продолжающегося давления президента США Дональда Трампа на ФРС с требованием снизить процентные ставки, пишет Bloomberg. Часть демократов выступают против кандидатуры Уорша, опасаясь, что он не сможет сохранить независимость американского центробанка. Сенатор Элизабет Уоррен ранее называла его «марионеткой» Трампа.
Сам Уорш во время слушаний заявлял, что в случае назначения будет принимать решения независимо.
29 апреля банковский комитет сената США поддержал назначение Уорша на должность председателя ФРС и направил его кандидатуру на рассмотрение полного состава верхней палаты.
В конце января президент Трамп предложил Кевина Уорша в качестве нового главы ведомства. Официально срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 г.