Кевин Уорш официально принес присягу в качестве главы ФРС США

Кевин Уорш официально принес присягу в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает Bloomberg, публикуя видео с церемонии.

Новый глава американского центробанка пообещал провести масштабную реформу ФРС, пишет агентство.

Президент Дональд Трамп призвал Уорша «работать самостоятельно» и «просто делать свое дело хорошо». «Не оглядывайся на меня. Не оглядывайся ни на кого», – обратился он к новому главе ФРС.

13 мая сенат США утвердил Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Reuters тогда сообщало, что 56-летний юрист и финансист возглавит регулятор в условиях ускорения инфляции, которая может осложнить снижение процентных ставок, на котором настаивает Трамп.

Американский лидер предложил кандидатуру Уорша на должность главы ФРС еще в конце января. 12 мая сенат одобрил назначение Уорша на 14-летний срок в состав совета управляющих ФРС. Для этого свой пост в совете покинул Стивен Миран, которого считали одним из ключевых сторонников снижения ставок внутри американского регулятора.

Полномочия предыдущего руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла завершились 15 мая. Он занимал эту должность восемь лет.

