Кевин Уорш официально принес присягу в качестве главы ФРС США

Американский лидер предложил кандидатуру Уорша на должность главы ФРС еще в конце января. 12 мая сенат одобрил назначение Уорша на 14-летний срок в состав совета управляющих ФРС. Для этого свой пост в совете покинул Стивен Миран, которого считали одним из ключевых сторонников снижения ставок внутри американского регулятора.