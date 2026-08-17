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Главная / Политика /

РФ и Гана подпишут соглашение о безвизе для владельцев диппаспортов

Татьяна Мозолевская
Сергей Гунеев / РИА Новости
Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Ганы Самуэлом Окудзето Аблаквой.

Лавров сообщил, что подписание документа состоится по итогам встречи министров.

В ходе переговоров стороны также намерены обсудить международную повестку, включая ситуацию в Ормузском проливе, Латинской Америке, Европе и Африке.

Аблаква, в свою очередь, заявил, что отношения России и Ганы «набирают оборот», а между странами ведутся активные политические консультации. Он также отметил рост и диверсификацию двустороннего товарооборота.

2 июня стало известно, что Эстония с 1 сентября 2026 г. прекращает признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией. Общегражданские загранпаспорта РФ старого образца не признаются в Эстонии с 31 марта 2025 г.

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