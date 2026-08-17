РФ и Гана подпишут соглашение о безвизе для владельцев диппаспортов

2 июня стало известно, что Эстония с 1 сентября 2026 г. прекращает признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией. Общегражданские загранпаспорта РФ старого образца не признаются в Эстонии с 31 марта 2025 г.