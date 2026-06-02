CNY Бирж.10,806+1,56%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 618,29+1,88%RTSI1 136,74+0,46%RGBI118,74+0,18%RGBITR782,41+0,21%
МИД Эстонии объявил о запрете на въезд россиян с загранпаспортами без биометрии

Эстония с 1 сентября 2026 г. прекращает признавать дипломатические и служебные паспорта, выданные Россией, в которых отсутствует чип с биометрической информацией, сообщили в МИДе республики.

«С 1 сентября 2026 г. Эстонская Республика не будет признавать небиометрические дипломатические или служебные паспорта Российской Федерации для пересечения внешней границы Европейского союза или для подачи заявления на визу», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Эстонии.

Общегражданские загранпаспорта РФ старого образца не признаются в Эстонии с 31 марта 2025 г.

В небиометрических паспортах отсутствует чип с биометрическими данными, что повышает риск их неправомерного использования, отметили в ведомстве.

Ранее ряд стран Евросоюза ввели ограничения на въезд по российским небиометрическим документам. В 2025 г. Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ, аналогичные решения приняли Дания, Франция, Чехия и Исландия. С 1 января 2026 г. Германия прекратила признавать пятилетние загранпаспорта россиян, с 1 апреля того же года аналогичное правило вступило в силу в Польше.

