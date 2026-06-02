МИД Эстонии объявил о запрете на въезд россиян с загранпаспортами без биометрии

Ранее ряд стран Евросоюза ввели ограничения на въезд по российским небиометрическим документам. В 2025 г. Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ, аналогичные решения приняли Дания, Франция, Чехия и Исландия. С 1 января 2026 г. Германия прекратила признавать пятилетние загранпаспорта россиян, с 1 апреля того же года аналогичное правило вступило в силу в Польше.