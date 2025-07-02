Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян
Власти Литвы и Латвии приняли решение перестать признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале консульского департамента российского МИДа.
С 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется только на основании 10-летних биометрических загранпаспортов, говорится в сообщении. Уточняется, что новое требование пока не распространяется на транзитные поездки граждан РФ, следующих в Калининградскую область и обратно на поездах.
Латвия же вводит аналогичные правила с 15 июля.
Граждане России, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, должны оформить 10-летний биометрический загранпаспорт до 1 декабря.
Для россиян, имеющих латвийский вид на жительство или долгосрочную визу, устанавливается переходный период в размере шести месяцев, до 15 января 2026 г., в течение которого необходимо получить 10-летний биометрический загранпаспорт.
В связи с нововведениями в МИД РФ призывали россиян регулярно отслеживать актуальную информацию в отношении паспортного режима и своевременно оформлять 10-летние загранпаспорта.
6 июня в Федеральной пассажирской компании сообщали, что пограничники Литвы высаживают из поездов пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ.
В конце марта Эстония перестала признавать небиометрические российские заграничные паспорта. По данным внешнеполитического ведомства, обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Небиометрические российские паспорта также не признаются или признаются условно Данией и Чехией.
Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.