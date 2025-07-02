Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

С 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется только на основании 10-летних биометрических загранпаспортов, говорится в сообщении. Уточняется, что новое требование пока не распространяется на транзитные поездки граждан РФ, следующих в Калининградскую область и обратно на поездах.