Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Ведомости

Власти Литвы и Латвии приняли решение перестать признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале консульского департамента российского МИДа.

С 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется только на основании 10-летних биометрических загранпаспортов, говорится в сообщении. Уточняется, что новое требование пока не распространяется на транзитные поездки граждан РФ, следующих в Калининградскую область и обратно на поездах.

Латвия же вводит аналогичные правила с 15 июля.

Граждане России, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, должны оформить 10-летний биометрический загранпаспорт до 1 декабря.

Для россиян, имеющих латвийский вид на жительство или долгосрочную визу, устанавливается переходный период в размере шести месяцев, до 15 января 2026 г., в течение которого необходимо получить 10-летний биометрический загранпаспорт.

В связи с нововведениями в МИД РФ призывали россиян регулярно отслеживать актуальную информацию в отношении паспортного режима и своевременно оформлять 10-летние загранпаспорта.

6 июня в Федеральной пассажирской компании сообщали, что пограничники Литвы высаживают из поездов пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ.

В конце марта Эстония перестала признавать небиометрические российские заграничные паспорта. По данным внешнеполитического ведомства, обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Небиометрические российские паспорта также не признаются или признаются условно Данией и Чехией.

Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.

 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных