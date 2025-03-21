Эстония не будет признавать небиометрические загранпаспорта России с 31 марта

По данным внешнеполитического ведомства, обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Лица, у которых есть вид на жительство в Эстонии или в другой стране-члене Евросоюза (ЕС), использующие сейчас небиометрический российский паспорт, должны до 30 сентября текущего года подать заявление на получение биометрического паспорта, указали в МИДе.