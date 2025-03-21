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Эстония не будет признавать небиометрические загранпаспорта России с 31 марта

Ведомости

Эстония с 31 марта перестанет признавать небиометрические российские заграничные паспорта. Об этом сообщается на сайте эстонского МИДа.

По данным внешнеполитического ведомства, обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Лица, у которых есть вид на жительство в Эстонии или в другой стране-члене Евросоюза (ЕС), использующие сейчас небиометрический российский паспорт, должны до 30 сентября текущего года подать заявление на получение биометрического паспорта, указали в МИДе.

Там напомнили, что по состоянию на 20 марта 2025 г. небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно Данией и Чехией.

Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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