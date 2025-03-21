Эстония не будет признавать небиометрические загранпаспорта России с 31 марта
Эстония с 31 марта перестанет признавать небиометрические российские заграничные паспорта. Об этом сообщается на сайте эстонского МИДа.
По данным внешнеполитического ведомства, обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Лица, у которых есть вид на жительство в Эстонии или в другой стране-члене Евросоюза (ЕС), использующие сейчас небиометрический российский паспорт, должны до 30 сентября текущего года подать заявление на получение биометрического паспорта, указали в МИДе.
Там напомнили, что по состоянию на 20 марта 2025 г. небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно Данией и Чехией.
Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.