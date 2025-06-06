Литовские пограничники высаживают пассажиров РФ с небиометрическими паспортами
Пограничники Литвы высаживают из поездов пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Чтобы предотвратить подобную ситуацию, в компании рекомендовали приобретать билет не позднее чем за 28 часов до отправления поезда с обязательным оформлением упрощенного проездного документа (УПД). Кроме того, необходимо заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики.
Отмечается, что если до отправления поезда остается менее 28 часов, оформление УПД невозможно. Без этого документа пассажиру с небиометрическим загранпаспортом могут отказать в пересечении границы.
В случае отсутствия необходимых документов проводники будут информировать пассажиров при посадке в поезд, рекомендуя воздержаться от поездки.
31 марта Эстония перестала признавать небиометрические российские заграничные паспорта. По данным внешнеполитического ведомства, обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Небиометрические российские паспорта также не признаются или признаются условно Данией и Чехией.
Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.