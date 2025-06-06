Литовские пограничники высаживают пассажиров РФ с небиометрическими паспортами

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, в компании рекомендовали приобретать билет не позднее чем за 28 часов до отправления поезда с обязательным оформлением упрощенного проездного документа (УПД). Кроме того, необходимо заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики.