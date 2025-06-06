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Литовские пограничники высаживают пассажиров РФ с небиометрическими паспортами

Ведомости

Пограничники Литвы высаживают из поездов пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, в компании рекомендовали приобретать билет не позднее чем за 28 часов до отправления поезда с обязательным оформлением упрощенного проездного документа (УПД). Кроме того, необходимо заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики.

Отмечается, что если до отправления поезда остается менее 28 часов, оформление УПД невозможно. Без этого документа пассажиру с небиометрическим загранпаспортом могут отказать в пересечении границы.

В случае отсутствия необходимых документов проводники будут информировать пассажиров при посадке в поезд, рекомендуя воздержаться от поездки.

31 марта Эстония перестала признавать небиометрические российские заграничные паспорта. По данным внешнеполитического ведомства, обычные загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Небиометрические российские паспорта также не признаются или признаются условно Данией и Чехией.

Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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