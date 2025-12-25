Газета
Главная / Политика /

Варшава перестанет пускать граждан РФ со старыми загранпаспортами

Ведомости

С 1 апреля Польша прекратит признавать российские загранпаспорта, выданные на пятилетний срок и не содержащие биометрический чип. Въезд в страну по таким документам будет запрещен, говорится в документе на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Помимо этого, с 1 января свое действие прекратят дипломатические паспорта, не соответствующие документам нового образца.

В июне Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщала, что пограничники Литвы высаживают из поездов пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ. 31 марта Эстония перестала признавать небиометрические российские заграничные паспорта. Небиометрические российские паспорта также не признаются или признаются условно Данией и Чехией.

