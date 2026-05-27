Памфилова: выборы депутатов Госдумы в 2026 году будут сложными

Согласно данным ВЦИОМ, 64% россиян сейчас декларируют участие в голосовании на думских выборах. А среди тех, кто информирован о кампании, этот уровень гораздо выше – 78%. По словам Харичева, власти считают, что явка на выборах в Госдуму будет в интервале 50–60%.