Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 450+0,31%CNY Бирж.10,483+0,13%IMOEX2 580,370%RTSI1 134,220%RGBI118,85-0,03%RGBITR781,63+0,01%
Главная / Общество /

Памфилова: выборы депутатов Госдумы в 2026 году будут сложными

Ведомости

Выборы депутатов Госдумы в 2026 г. будут сложнейшей избирательной кампанией, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания ведомства.

«Это сложнейшая кампания будет не только этого года. Наверное, это самая сложная кампания за последние годы», – заявила она.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.

23 мая начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА) Александр Харичев заявил, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму может получить более 50% голосов по списку, КПРФ – 14–15%, ЛДПР – 12–13%, «Новые люди» – 8–9%, «Справедливая Россия» – 5–6%.

Согласно данным ВЦИОМ, 64% россиян сейчас декларируют участие в голосовании на думских выборах. А среди тех, кто информирован о кампании, этот уровень гораздо выше – 78%. По словам Харичева, власти считают, что явка на выборах в Госдуму будет в интервале 50–60%.

Харичев назвал четыре вызова предстоящей избирательной кампании. Первый вызов – «против России ведется информационно-психологическая война». Второй – «обострение террористической угрозы». Третий – резкий рост влияния новых технологий. Четвертый – это повышение тревожности в обществе в связи с политической и экономической турбулентностью в мире: недавно закончились бомбардировки Ирана, блокада Ормузского пролива, идет спецоперация.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь