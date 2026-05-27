Памфилова: выборы депутатов Госдумы в 2026 году будут сложными
Выборы депутатов Госдумы в 2026 г. будут сложнейшей избирательной кампанией, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания ведомства.
«Это сложнейшая кампания будет не только этого года. Наверное, это самая сложная кампания за последние годы», – заявила она.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.
23 мая начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА) Александр Харичев заявил, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму может получить более 50% голосов по списку, КПРФ – 14–15%, ЛДПР – 12–13%, «Новые люди» – 8–9%, «Справедливая Россия» – 5–6%.
Согласно данным ВЦИОМ, 64% россиян сейчас декларируют участие в голосовании на думских выборах. А среди тех, кто информирован о кампании, этот уровень гораздо выше – 78%. По словам Харичева, власти считают, что явка на выборах в Госдуму будет в интервале 50–60%.
Харичев назвал четыре вызова предстоящей избирательной кампании. Первый вызов – «против России ведется информационно-психологическая война». Второй – «обострение террористической угрозы». Третий – резкий рост влияния новых технологий. Четвертый – это повышение тревожности в обществе в связи с политической и экономической турбулентностью в мире: недавно закончились бомбардировки Ирана, блокада Ормузского пролива, идет спецоперация.