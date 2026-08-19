ЦИК: 4436 кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму

19 августа «Ведомости» писали, что ЦИК разыграла эфирное время на телевидении и радио для 10 партий, участвующих в выборах в Госдуму. Агитационный период начнется 22 августа и закончится 18 сентября в 00.00 по местному времени для различных регионов страны. Первые бесплатные для партий ролики появятся в эфире уже 24 августа. В жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени участвовали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», ОТР и ТВЦ, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».