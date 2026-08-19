ЦИК: 4436 кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму
На выборах депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированы 4436 кандидатов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании ЦИК, передает корреспондент «Ведомостей».
В федеральных списках партий зарегистрированы 329 кандидатов от КПРФ, 295 – от «Новых людей», 389 – от «Единой России», 243 – от ЛДПР и 259 – от «Справедливой России».
Также в списках «Коммунистов России» указаны 265 кандидатов, Партии пенсионеров – 254, «Родины» – 295, «Прямой демократии» – 236, «Зеленых» – 251. Кроме того, по словам главы ЦИК, на выборах в 39 законодательных собраний зарегистрированы 18 478 кандидатов.
По состоянию на 19 августа для участия в голосовании по месту нахождения, открепившись со своего участка по месту регистрации, через сервис «Мобильный избиратель» подано 375 813 заявлений. Еще 1 572 100 заявлений поступило для участия в дистанционном электронном голосовании.
19 августа «Ведомости» писали, что ЦИК разыграла эфирное время на телевидении и радио для 10 партий, участвующих в выборах в Госдуму. Агитационный период начнется 22 августа и закончится 18 сентября в 00.00 по местному времени для различных регионов страны. Первые бесплатные для партий ролики появятся в эфире уже 24 августа. В жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени участвовали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», ОТР и ТВЦ, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».
10 августа стало известно, что голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет организовано в 152 иностранных государствах. Всего за пределами России планируется открыть 319 участков для голосования.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.