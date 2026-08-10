ЦИК откроет 319 зарубежных участков на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия России организует голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в 152 иностранных государствах. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев на заседании комиссии.
Всего за пределами России планируется открыть 319 участков для голосования. Из них 312 будут образованы руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, еще семь участков создадут в городе Байконуре на территории Казахстана.
По сравнению с выборами в Госдуму 2021 г. количество зарубежных участков сократилось. Тогда голосование было организовано на 348 участках в 143 странах. Таким образом, число участков уменьшилось на 29, однако география проведения выборов расширилась на девять государств.
Согласно данным ЦИК, наибольшее число участков будет работать в странах Евразии – 237 в 84 государствах. В Африке откроются 50 участков в 45 странах, в Северной Америке – 13 участков в девяти странах, в Южной Америке – 16 участков в 12 странах, а в Австралии и Новой Зеландии будут функционировать три участка в двух странах.
22 июля в посольстве РФ в Соединенном Королевстве сообщили, что в Лондоне организовали избирательный участок для граждан РФ, которые находятся на территории Великобритании и планируют принять участие в выборах депутатов Госдумы. Как сообщили в посольстве, участок № 8061 будет работать 20 сентября в день проведения выборов. Время работы определено с 08:00 до 20:00 по местному времени. Избирательный участок будет расположен в здании посольства России по адресу: 6/7 Kensington Palace Gardens, London W8 4QP.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.