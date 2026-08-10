ЦИК откроет 319 зарубежных участков на выборах в Госдуму

22 июля в посольстве РФ в Соединенном Королевстве сообщили, что в Лондоне организовали избирательный участок для граждан РФ, которые находятся на территории Великобритании и планируют принять участие в выборах депутатов Госдумы. Как сообщили в посольстве, участок № 8061 будет работать 20 сентября в день проведения выборов. Время работы определено с 08:00 до 20:00 по местному времени. Избирательный участок будет расположен в здании посольства России по адресу: 6/7 Kensington Palace Gardens, London W8 4QP.