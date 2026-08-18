Почему Верховный суд не восстановил «Яблоко» на выборах в Госдуму

«Яблоко» оспаривало все позиции, по которым ВС счел отмену регистрации целесообразной. Например, представители партии настаивали, что интервью ее сооснователя Григория Явлинского, на основе которого строилась значительная часть обвинений в адрес партии, – это не агитация, а только личное мнение. Спорные объекты авторского права занимают суммарно порядка шести секунд из 45-минутного видеоинтервью, настаивали они. Аналогичный аргумент приведен и по использованию статистических данных «Левада-центра» (считается в России иноагентом): эти объекты занимают не более 10% экрана и демонстрируются не более 10 секунд, а их использование не носит агитационного характера.