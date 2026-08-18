Почему Верховный суд не восстановил «Яблоко» на выборах в Госдуму

Почему Верховный суд не восстановил «Яблоко» на выборах в ГосдумуРешение о снятии списка партии оставили без изменений
Верховный суд (ВС) не удовлетворил апелляционные жалобы «Родины» и «Яблока» на отмену регистрации списка последнего на выборах в Госдуму. Заседание длилось чуть больше семи часов. Видеотрансляция на этот раз не велась. Представитель Генпрокуратуры Илья Русаков подчеркнул, что судебное заседание осуществляется в открытом режиме – это подтверждается наличием журналистов в зале суда и «широким» освещением дела в СМИ, сказал он.
Посетителей в ВС допускали при предъявлении паспорта и пресс-карты. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков сказал, что у здания суда задержали не менее 35 человек (правоохранители заявлений на этот счет не делали).
Аргументы «Яблока»
«Яблоко» оспаривало все позиции, по которым ВС счел отмену регистрации целесообразной. Например, представители партии настаивали, что интервью ее сооснователя Григория Явлинского, на основе которого строилась значительная часть обвинений в адрес партии, – это не агитация, а только личное мнение. Спорные объекты авторского права занимают суммарно порядка шести секунд из 45-минутного видеоинтервью, настаивали они. Аналогичный аргумент приведен и по использованию статистических данных «Левада-центра» (считается в России иноагентом): эти объекты занимают не более 10% экрана и демонстрируются не более 10 секунд, а их использование не носит агитационного характера.
Также юрист «Яблока» Виталий Исаков заявил, что в пьесе Александра Володина «Пять вечеров» на самом деле нет фразы «Лишь бы не было войны». Использование этого предложения интервьюером Никитой Василенко партии вменили также как нарушение авторских прав. Юрист обратил внимание, что ни истец, ни суд не обратились к тексту оригинала, в котором фигурирует фраза в такой формулировке: «Ой, только бы войны не было!».
По поводу отчета Ассоциации блогеров и агентств, который заказала «Родина», выступил защитник Гаджи Алиев. Истцы на основе этих данных заявили, что «Яблоко» закупило рекламу у блогеров, при этом выйдя за пределы избирательного фонда (35 млн руб.). «Родина» оценила распространение публикаций в поддержку «Яблока» иноагентами в 15 млн руб., а распространение информации на зарубежных площадках – в 55 млн руб.
Алиев подчеркнул, что многие посты были не в пользу партии, а некоторые из них, по его мнению, и вовсе не касались «Яблока». Например, были публикации, где партия перечислялась среди других политических сил в формате опроса о том, за кого бы избиратели отдали свой голос.
По мнению Рыбакова, принятое ВС решение «выходит далеко за рамки сугубо технического спора двух избирательных объединений».
«Родине» тоже отказано
«Родина», по иску которой с выборов сняли список «Яблока», просила суд скорректировать мотивированную часть решения, оставив неизменной результативную. Истец уверен, что «Яблоко» нарушило интеллектуальные права «Коммерсанта» при использовании снимка фотографа Анатолия Жданова с танком на фоне подсолнухов в Курской области. По его мнению, право использования фотографии исчерпано, поскольку заключенный с издательством договор предполагал разовую возможность ее размещения. Также «Родина» не согласилась с выводами суда о том, что эскизы «голубей мира» «Яблоко» использовало без нарушения авторских прав.
20 доказательств
После оглашения позиций яблочники попросили суд о приобщении к делу 20 новых доказательств. По всем из них партия последовательно получила отказ – при поддержке представителей Генпрокуратуры и ЦИК.
Исаков просил приобщить к материалам дела согласие Глеба Ошанина, наследника автора текста песни «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, на использование композиции партией «Яблоко» и Явлинским в агитационных материалах. Партия представила незаверенную копию документа, что вызвало у суда сомнения в его подлинности. На вопрос о том, почему «Яблоко» не располагает оригиналом, Исаков пояснил, что Ошанин находится за границей и на получение подлинника не было времени. Свой ответ он отправил партии по электронной почте.
Юрист также сослался на публичное обращение Глеба Ошанина от 10 августа. В нем наследник автора заявил: «Я не уполномочивал никакую «Родину» представлять свои интересы».
Просило «Яблоко» приобщить и согласие признанного иноагентом «Левада-центра» на использование результатов исследований центра и их графических изображений в агитационных материалах. Представили партийцы также скрин личного кабинета дизайнера, с которым «Яблоко» заключило договор на отрисовку голубей, и протокол осмотра сайта «Родины» на предмет заимствований. Был получен отказ.
Мнение юриста
Апелляционная инстанция осуществляет оценку законности уже вынесенного решения, поэтому новые доказательства, кроме тех, которые невозможно было заявить в первой инстанции, не представляются, пояснил электоральный юрист Гарегин Митин.
При этом ведение трансляции строго не обязательно, добавил Митин. «Что касается людей, то стороны были представлены, пресса тоже», – сказал он.
Вынесенное решение теперь в случае необходимости могут использовать против других партий, но это необязательно, ведь политико-правовая целесообразность предполагает наличие возможности отменить регистрацию других федеральных списков по еще каким-либо основаниям, резюмировал Митин.