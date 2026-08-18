ЦИК исключил «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму

Например, в пьесе Александра Володина «Пять вечеров» на самом деле нет фразы «Лишь бы не было войны», которую ВС счел одним из оснований для снятия с выборов. Защита партии отметила, что ни истец, ни суд не обратились к тексту оригинала, в котором фигурирует фраза в такой формулировке: «Ой, только бы войны не было!».