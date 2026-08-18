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ЦИК исключил «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму

Верховный суд вывел партию с избирательной гонки
Максим Цуланов
Юлия Малева

Центризбирком России принял постановление об исключении партии «Яблока» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму, передает корреспондент «Ведомостей».

Решение принято после вступления в силу решения апелляционной коллегии Верховного суда России о сохранении решения об отмене регистрации списка партии 17 августа.

«Яблоко» стояла вторым номером. Теперь в бюллетене осталось 10 партий, их нумерация не поменялась. Теперь после правящей «Единой России» идет ЛДПР, которая стала третьей в бюллетене.

Почему Верховный суд не восстановил «Яблоко» на выборах в Госдуму

Общество

17 августа Верховный суд утвердил исключение федерального списка кандидатов от оппозиционной партии на выборах в парламент. ВС решил, что «Яблоко» нарушила авторские права при агитации и получала предполагаемое иностранное финансирование. В ходе апелляции представители «Яблока» указали, что ряд претензий истца не были проверены на достоверность.

Например, в пьесе Александра Володина «Пять вечеров» на самом деле нет фразы «Лишь бы не было войны», которую ВС счел одним из оснований для снятия с выборов. Защита партии отметила, что ни истец, ни суд не обратились к тексту оригинала, в котором фигурирует фраза в такой формулировке: «Ой, только бы войны не было!».

После оглашения позиций яблочники попросили суд о приобщении к делу 20 новых доказательств. По всем из них партия получила отказ при поддержке представителей Генпрокуратуры и ЦИК. По итогам заседания ВС решение о снятии с выборов вступило в силу.

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