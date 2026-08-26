Кто из лидеров партийных списков чаще, а кто реже появляется в СМИ

Кто из лидеров партийных списков чаще, а кто реже появляется в СМИВ топ-10 все единороссы и снявший «Яблоко» с выборов руководитель «Родины» Алексей Журавлев
В топ-10 самых упоминаемых в российских СМИ кандидатов в депутаты Госдумы со дня публикации президентского указа о назначении выборов (16 июня) попали все участники федеральной пятерки «Единой России» (ЕР), лидеры списков «Справедливой России» (СР) – Сергей Миронов, ЛДПР – Леонид Слуцкий, КПРФ – Геннадий Зюганов, непарламентской «Родины» – Алексей Журавлев и депутат ГД от ЛДПР Дмитрий Свищев.
Это следует из данных системы «Медиалогия», собранных по запросу «Ведомостей».
Учитывались упоминания кандидатов, включенных в федеральные части партийных списков, в том числе от снятого с выборов «Яблока» (всего 76 человек). 1-е место со значительным отрывом занял мэр Москвы Сергей Собянин (второй номер в списке ЕР) – о нем было 151 619 сообщений. Затем следует первый номер списка ЕР – глава МИДа Сергей Лавров (79 539). У Миронова 17 101 упоминание, у Слуцкого – 14 746, у Зюганова – 12 238.