Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LENT1 935+0,78%CNY Бирж.12,49-0,02%IMOEX2 117,15+2,22%RTSI789,63+0,8%RGBI113,94+0,77%RGBITR771,9+0,77%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кто из лидеров партийных списков чаще, а кто реже появляется в СМИ

В топ-10 все единороссы и снявший «Яблоко» с выборов руководитель «Родины» Алексей Журавлев
Юлия Малева
Евгений Мездриков
Для ряда партий их бренд значимее, чем упоминания лидеров, отмечают эксперты
Для ряда партий их бренд значимее, чем упоминания лидеров, отмечают эксперты / Ведомости

В топ-10 самых упоминаемых в российских СМИ кандидатов в депутаты Госдумы со дня публикации президентского указа о назначении выборов (16 июня) попали все участники федеральной пятерки «Единой России» (ЕР), лидеры списков «Справедливой России» (СР) – Сергей Миронов, ЛДПР – Леонид Слуцкий, КПРФ – Геннадий Зюганов, непарламентской «Родины» – Алексей Журавлев и депутат ГД от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Это следует из данных системы «Медиалогия», собранных по запросу «Ведомостей».

Учитывались упоминания кандидатов, включенных в федеральные части партийных списков, в том числе от снятого с выборов «Яблока» (всего 76 человек). 1-е место со значительным отрывом занял мэр Москвы Сергей Собянин (второй номер в списке ЕР) – о нем было 151 619 сообщений. Затем следует первый номер списка ЕР – глава МИДа Сергей Лавров (79 539). У Миронова 17 101 упоминание, у Слуцкого – 14 746, у Зюганова – 12 238.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте