Кто из лидеров партийных списков чаще, а кто реже появляется в СМИ

Учитывались упоминания кандидатов, включенных в федеральные части партийных списков, в том числе от снятого с выборов «Яблока» (всего 76 человек). 1-е место со значительным отрывом занял мэр Москвы Сергей Собянин (второй номер в списке ЕР) – о нем было 151 619 сообщений. Затем следует первый номер списка ЕР – глава МИДа Сергей Лавров (79 539). У Миронова 17 101 упоминание, у Слуцкого – 14 746, у Зюганова – 12 238.