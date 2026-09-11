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БПЛА попал в здание с территориальным избиркомом в Самарской области

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Беспилотник попал в здание в Самарской области, где находится территориальная избирательная комиссия (ТИК). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, БПЛА попал в здание около 5:00 по местному времени (4:00 мск). В нем также расположены помещения комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» и находилась информационная продукция для передачи участковым избирательным комиссиям.

В результате удара была разрушена часть здания, обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты стекла. Помещения ТИК и комплекса ГАС «Выборы» полностью обесточены. «Слава Богу, в 5 утра никого не было, жертв нет. <...> Избирательные бюллетени и информационная продукция не пострадали. Бюллетени находятся под охраной полиции», – сказала Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

Глава ЦИК добавила, что сейчас принимаются меры для оперативного восстановления помещений территориального избиркома.

31 августа зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что число направляемых беспилотников на территории Донбасса и Новороссии увеличилось на фоне начавшегося досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. Голосование через ДЭГ пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23:59 по мск.

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