БПЛА попал в здание с территориальным избиркомом в Самарской области

В результате удара была разрушена часть здания, обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты стекла. Помещения ТИК и комплекса ГАС «Выборы» полностью обесточены. «Слава Богу, в 5 утра никого не было, жертв нет. <...> Избирательные бюллетени и информационная продукция не пострадали. Бюллетени находятся под охраной полиции», – сказала Памфилова (цитата по «РИА Новости»).