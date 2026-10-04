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Песков: РФ готова биться даже за 0,01% территории ДНР

Представитель Кремля подчеркнул, что эти земли принадлежат России
Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия будет биться с Украиной даже за 0,01% территории ДНР, заявил ИС «Вести» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать», – подчеркнул представитель Кремля.

1 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины сейчас остается около 11% территории, а Россия освободит оставшуюся часть Донбасса гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как предполагают в Киеве и Европе. По словам президента, Украине нет смысла цепляться за эти земли, поскольку их освобождение неминуемо произойдет. Путин отметил, что Киев жертвуем безопасностью и людьми.

1 сентября президент РФ заявил, что освобождение Донецкой Народной Республики идет планово. Только за август под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР, включая Святогорск.

4 июля в ходе совещания в пункте объединенной группировки войск Путин сообщил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тыс. кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии». 

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