Песков: РФ готова биться даже за 0,01% территории ДНР

1 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины сейчас остается около 11% территории, а Россия освободит оставшуюся часть Донбасса гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как предполагают в Киеве и Европе. По словам президента, Украине нет смысла цепляться за эти земли, поскольку их освобождение неминуемо произойдет. Путин отметил, что Киев жертвуем безопасностью и людьми.