Песков: РФ готова биться даже за 0,01% территории ДНРПредставитель Кремля подчеркнул, что эти земли принадлежат России
Россия будет биться с Украиной даже за 0,01% территории ДНР, заявил ИС «Вести» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать», – подчеркнул представитель Кремля.
1 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины сейчас остается около 11% территории, а Россия освободит оставшуюся часть Донбасса гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как предполагают в Киеве и Европе. По словам президента, Украине нет смысла цепляться за эти земли, поскольку их освобождение неминуемо произойдет. Путин отметил, что Киев жертвуем безопасностью и людьми.
1 сентября президент РФ заявил, что освобождение Донецкой Народной Республики идет планово. Только за август под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР, включая Святогорск.
4 июля в ходе совещания в пункте объединенной группировки войск Путин сообщил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тыс. кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии».