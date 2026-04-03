«Яндекс» планирует начать коммерциализацию беспилотных автомобилей с 2028 года

В 2026 г. «Яндекс» планирует выпустить на дороги 200 полностью роботизированных автомобилей. Согласно действующему законодательству, в них пока будут находиться пилоты-испытатели, однако компания надеется, что в этом году для 10–20 машин удастся пересадить пилота на пассажирское сиденье (справа, с красной кнопкой), чтобы автомобилем мог управлять ИИ.