«Яндекс» планирует начать коммерциализацию беспилотных автомобилей с 2028 года
Компания «Яндекс» намерена начать коммерциализацию роботизированных автомобилей с 2028 г. как в сфере такси, так и в частном секторе. Об этом сообщил советник гендиректора «Яндекса» Тигран Худавердян на Международном транспортно-логистическом форуме.
По его словам, компания оценивает, что 2028 г. станет годом начала коммерциализации роботакси. При этом, согласно прогнозам, частный сектор также будет приобретать беспилотные автомобили для личного пользования.
«Сейчас купить автомобиль и иметь персонального водителя – это, скорее, роскошь. А в новом беспилотном будущем люди будут покупать автомобили, и у них будет персональный водитель в виде искусственного интеллекта», – пояснил Худавердян, добавив, что рынок B2C может оказаться даже больше рынка такси.
В 2026 г. «Яндекс» планирует выпустить на дороги 200 полностью роботизированных автомобилей. Согласно действующему законодательству, в них пока будут находиться пилоты-испытатели, однако компания надеется, что в этом году для 10–20 машин удастся пересадить пилота на пассажирское сиденье (справа, с красной кнопкой), чтобы автомобилем мог управлять ИИ.
Худавердян добавил, что технология, которую разрабатывает «Яндекс», должна обеспечивать полноценное управление автомобилем в реальной среде с другими участниками движения, а не в искусственных локациях.