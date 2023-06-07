«Яндекс» начал тестировать беспилотное такси в одном из районов Москвы

В тестовым режиме сервис будет работать для жителей Ясенева. Первыми воспользоваться беспилотным такси смогут те, кто подали ранее заявку на сайте проекта. У них в приложении «Яндекс Go» появится специальная кнопка для заказа. Для жителей района поездки будут возможны в сорок точек.