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«Яндекс» начал тестировать беспилотное такси в одном из районов Москвы

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«Яндекс» запустил в одном из районов Москвы тестирование роботакси – сервиса заказа автомобилей, которыми управляет искусственных интеллект. Об этом сообщили в компании.

В тестовым режиме сервис будет работать для жителей Ясенева. Первыми воспользоваться беспилотным такси смогут те, кто подали ранее заявку на сайте проекта. У них в приложении «Яндекс Go» появится специальная кнопка для заказа. Для жителей района поездки будут возможны в сорок точек.

Стоимость любой поездки составит 100 руб., но в машине сможет находиться только один пассажир. В компании отмечают, что для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства в автомобиле будет водитель-испытатель.

Впервые «Яндекс» провел испытания роботакси в 2018 г. в Иннополисе в Татарстане, жители которого совершили более 60 000 поездок. По данным компании, беспилотные автомобили уже проехали более 24 млн км.

В 2018 г. «Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах столицы, рассчитывали тогда в компании. «Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных