«Яндекс» начал тестировать беспилотное такси в одном из районов Москвы
«Яндекс» запустил в одном из районов Москвы тестирование роботакси – сервиса заказа автомобилей, которыми управляет искусственных интеллект. Об этом сообщили в компании.
В тестовым режиме сервис будет работать для жителей Ясенева. Первыми воспользоваться беспилотным такси смогут те, кто подали ранее заявку на сайте проекта. У них в приложении «Яндекс Go» появится специальная кнопка для заказа. Для жителей района поездки будут возможны в сорок точек.
Стоимость любой поездки составит 100 руб., но в машине сможет находиться только один пассажир. В компании отмечают, что для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства в автомобиле будет водитель-испытатель.
Впервые «Яндекс» провел испытания роботакси в 2018 г. в Иннополисе в Татарстане, жители которого совершили более 60 000 поездок. По данным компании, беспилотные автомобили уже проехали более 24 млн км.
В 2018 г. «Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах столицы, рассчитывали тогда в компании. «Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г.