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«Яндекс» договорился с властями Москвы развивать беспилотный транспорт

«Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании. Детали договоренностей стороны будут обсуждать позднее, уточнил собеседник «Ведомостей».

Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах Москвы, надеется «Яндекс». Испытания в реальных условиях (с водителем за рулем), в свою очередь, позволят быстрее обучить беспилотные автомобили и повысить конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне, считает гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

«Мы надеемся, что к 2030 г. беспилотные машины станут привычным явлением на дорогах Москвы, но впереди еще много работы, и мы рассчитываем, что сегодняшнее соглашение позволит ускорить разработку и внедрение беспилотников в России», – отметила пресс-служба «Яндекса». В будущем компания планирует также договариваться об испытаниях в других городах и регионах России.

«Яндекс» отмечает, что инвестирует в развитие технологии беспилотных автомобилей, поскольку видит в них будущее. «Мы уверены, что в ближайшие 12 лет беспилотные технологии изменят городскую транспортную систему и сотрут грань между такси, каршерингом, личным и общественным транспортом», – уточняет пресс-служба компании.

«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. Беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада в феврале. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», – подчеркивает пресс-служба компании.

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