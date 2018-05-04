Московские власти закупят по 100 электробусов у «Камаза» и ГАЗа

Евгений Разумный / Ведомости

Московские власти подвели итоги первых двух конкурсов по закупке пассажирских электробусов. В первом победил «Камаз», во втором — группа ГАЗ, следует из информации на сайте zakupki.gov.ru. Они поставят для ГУП «Мосгортранс» по 100 электробусов с условием 15-летнего сервисного обслуживания, а также ультрабыстрые зарядные станции. Стоимость каждого контракта — 6,35 млрд руб. Стартовая цена была несколько выше — почти 6,38 млрд руб.

Конкуренцию «Камазу» и группе ГАЗ составлял белорусский производитель «Белкоммунмаш». Но его заявки на участие в обоих конкурсах были признаны не соответствующими требованиям.

В декабре 2018 г. московские власти намерены провести еще один конкурс по закупке 100 электробусов. Начальная стоимость этого лота — 6,57 млрд руб.

Конкурсы на закупку 300 электробусов и 98 зарядных станций «Мосгортранс» объявил еще в конце прошлого года. Цена каждого из трех контрактов составляла 10 млрд руб., подрядчик должен поставить по 100 электробусов. В апреле начальную цену аукционов снизили примерно на 40% — из технического задания исключили требование замены бортовых источников энергии после семи с половиной лет эксплуатации. Заммэра Максим Ликсутов объяснял это тем, что через семь с половиной лет появятся более эффективные, компактные и дешевые батареи.

Первые электробусы, по словам Ликсутова, должны выйти на столичные дороги до осени 2018 г. А к концу 2019 г. Москва по количеству электробусов войдет в тройку мировых лидеров, надеется он. К тому времени по Москве будет курсировать около 600 электробусов. А с 2021 г. городские власти намерены полностью отказаться от закупок дизельных автобусов для использования на пассажирских маршрутах и сконцентрируются на приобретении электробусов.

Интерес к электробусам мэрия Москвы объясняет тем, что их применение позволит сократить эксплуатационные расходы, упростить техническое обслуживание подвижного состава, снизить уровень вредных выбросов, повысить комфортность поездок на наземном общественном транспорте за счет уменьшения уровня шума и вибрации в салоне. Выгоднее они и по сравнению с троллейбусами: суммарные затраты на эксплуатацию электробуса ниже на 10%, они маневреннее, а отсутствие проводов «улучшает внешний вид улиц». Среди преимуществ электробуса власти также называют новые сервисы для пассажиров (USB-зарядки) и 100%-ную низкопольность без перепадов высоты пола.

Член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков называл преждевременной закупку электробусов: по его мнению, они требуют более длительной опытной эксплуатации.

Представитель «Камаза» сообщил, что удовлетворен результатами тендера. Получить комментарии у группы ГАЗ и «Белкоммунмаша» на момент публикации не удалось.

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