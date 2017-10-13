Столицы отказываются от машин с двигателями внутреннего сгорания

Jens Dige / Polfoto / AP

Копенгаген уже больше 20 лет оказывает давление на автомобильный транспорт. Результаты впечатляющие: 41% ежедневных поездок (из дома на работу, из дома в школу) совершаются на велосипеде. В самом центре города велосипед даже превосходит автомобиль по частоте использования. Для борьбы с загрязнением воздуха мэр собирается запретить с 2019 г. движение дизельных автомобилям. Но запрет будет немного странным - коснется только новых машин, старые же будут продолжать ездить без препятствий

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