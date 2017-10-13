Столицы отказываются от машин с двигателями внутреннего сгорания
Как и когда крупнейшие города мира собираются избавится от загрязняющих атмосферу машин
В Париже собираются запретить с 2030 г. автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Запрет на дизельные машины вступит в силу еще раньше с 2024 г., когда столица Франции примет Олимпийские игры. Министр экологии Франции Николя Юло объявил, что страна полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновыми и дизельными) к 2040 г.
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Лондон одним из первых в мире начал борьбу с загрязнением воздуха при помощи ограничений передвижения машин. Новый мэр города Садик Хан продолжил ужесточение мер: с 23 октября за передвижение в центре в часы пик владельцы должны будут платить налог, а с апреля 2019 г. ограничения планируется расширить. На фото: знак зоны ограничения движения машин возле аэропорта Хитроу
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Копенгаген уже больше 20 лет оказывает давление на автомобильный транспорт. Результаты впечатляющие: 41% ежедневных поездок (из дома на работу, из дома в школу) совершаются на велосипеде. В самом центре города велосипед даже превосходит автомобиль по частоте использования. Для борьбы с загрязнением воздуха мэр собирается запретить с 2019 г. движение дизельных автомобилям. Но запрет будет немного странным - коснется только новых машин, старые же будут продолжать ездить без препятствий
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В Осло электромобили сейчас составляют около 40% продаж новых машин, пишет Les Echo. С 2019 г. любым автомобилям будет запрещен въезд в центр города, отмечает Reuters, при этом власти столицы Норвегии планируют продлить на 60 км сеть велосипедных дорожек и запустить в центр дополнительные трамваи и автобусы, инвестировав в инфраструктуру 11 млрд евро за 20 лет, отмечает издание. В Осло живет 600 000 человек, при этом зарегистрировано 350 000 автомобилей (данные Reuters на конец 2015 г.)
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Власти Мадрида объявили о планах запретить с 2025 г. использование автомобилей с бензиновыми двигателями старше 2000 г. выпуска и дизельными - старше 2006 г., сообщает Reuters. Это коснется 20% городского автопарка. Меры помогут снижению выбросов диоксида азота, который является основным источником смога, на 15%, считают в муниципалитете
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C 2021 г. власти Москвы перестанут закупать дизельные автобусы для использования на городских пассажирских маршрутах. Мэрия намерена ежегодно закупать по 300 электробусов, первый конкурс (несколько лотов), как ожидается, будет объявлен до 30 ноября 2017 г. Когда пройдет сам конкурс, пока неизвестно
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