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Столицы отказываются от машин с двигателями внутреннего сгорания

Как и когда крупнейшие города мира собираются избавится от загрязняющих атмосферу машин
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