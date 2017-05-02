Самоуправляемые автомобили на дорогах
Какие компании тестируют беспилотные машины
Samsung стал первым производителем электроники, в мае получившим разрешение властей Южной Кореи на тестирование беспилотных автомобилей – но 19-й компанией в общей сложности. Первой была Hyundai Motor, именно для ее автомобилей Samsung готовит свои сенсоры и технологии, а также планирует разработать алгоритм беспилотного вождения, «которому можно будет доверять и в плохую погоду»
1/11
В мире у Samsung уже много конкурентов. К концу года автомобиль Tesla сможет переместиться «с парковки в Калифорнии на парковку в Нью-Йорке без единого прикосновения [человека] к какому-либо средству управления», заявил в апреле гендиректор компании Илон Маск
2/11
Автомобили Waymo, подразделения самоуправляемых машин Alphabet (материнской компании Google) наездили по дорогам в беспилотном режиме уже несколько миллионов километров. Waymo вскоре предложит несколько сотен машин для перевозок пассажиров Аризоны
3/11
Традиционные автопроизводители стараются не отставать. Ford Motor в феврале инвестировал $1 млрд в компанию Argo, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта. Ford планирует иметь свой беспилотный автомобиль к 2021 году
4/11
Такую же сумму Toyota Motor выделила своему исследовательскому подразделению, поставив задачу разработать систему искусственного интеллекта для самоуправляемых автомобилей
5/11
General Motors в марте приобрела за $600 млн стартап из Сан-Франциско Cruise Automation, разрабатывающий самоуправляемые автомобили (на фото)
6/11
Uber в августе 2016 г. объявила о партнерстве с Volvo (компании инвестируют $300 млн) и начала тестировать ее модели с функцией самоуправления в Питтсбурге (на фото). В конце прошлого года Uber без согласования с властями Калифорнии начала испытывать в штате беспилотные такси, но когда они отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили, перенесла тесты в Аризону
7/11
Но первым в мире самоуправляемые такси вывел на линию Сингапур - в августе 2016 г. Автомобили американского стартапа nuTonomy ездят по деловому району в определенной для них 6-километровой зоне
8/11
Основной конкурент Samsung на рынке смартфонов, американская Apple, свои работы над беспилотником ведет втайне. Но в апреле в интернете появились снимки первого автономного автомобиля Apple - внедорожника Lexus
9/11
Другая технологическая компания, китайская интернет-группа Baidu, планирует в июле начать тестирование машин-роботов на ограниченной территории, а полностью развернуть сервис самоуправляемых автомобилей - в 2020 году
10/11
«Яндекс» в феврале опубликовал объявления о вакансии разработчика-исследователя, который должен заниматься технологией беспилотного управления автомобилем. С 2016 г. «Яндекс» также работает над проектом самоуправляемого городского микроавтобуса вместе с «Камазом» и Научно-исследовательским автомобильным институтом
11/11