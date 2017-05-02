Самоуправляемые автомобили на дорогах

Gene J. Puskar / AP

Uber в августе 2016 г. объявила о партнерстве с Volvo (компании инвестируют $300 млн) и начала тестировать ее модели с функцией самоуправления в Питтсбурге (на фото). В конце прошлого года Uber без согласования с властями Калифорнии начала испытывать в штате беспилотные такси, но когда они отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили, перенесла тесты в Аризону

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