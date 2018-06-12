«Камаз» презентовал в Казани беспилотный электробус
Со скоростью 10 км/час электробус ШАТЛ проехал 650 м
12 июня автоконцерн «Камаз» показал беспилотный электробус ШАТЛ (Широко адаптивная транспортная логистика) «КамАЗ-1221». Беспилотное транспортное средство разработано совместно с НАМИ
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Демонстрация прошла в Казани. Возможности электробуса тестировали на огороженной территории на берегу реки Казанки
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«Я ездил на подобном в Сингапуре, могу отметить, что наш автобус гораздо лучше, поздравляю его создателей», - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов сразу же после поездки (сообщают «Вести Камаза»)
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