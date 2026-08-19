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Главная / Бизнес /

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании «Гротекс»

Наталья Захарова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении фармацевтической компании «Гротекс», работающей под брендом Solopharm. Организация ввела в оборот дженерик «Эмфорикс» до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Об этом сообщил представитель ведомства.

В службу обратились компания ООО «Берингер ингельхайм» и представитель обладателя патента, охраняющего действующее вещество эмпаглифлозин. Оно содержится в лекарственном препарате «Джардинс» производства «Берингер ингельхайм фарм гмбх и ко». Вещество улучшает гликемический контроль у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Патент на него истекает только в ноябре 2029 г. «Гротекс» же ввел в оборот лекарственный препарат «Эмфорикс» с тем же действующим веществом без согласия патентообладателя.

ФАС возбудила антимонопольное дело. Комиссия ведомства проверит действия «Гротекс» на соответствие нормам закона о защите конкуренции.

22 июля антимонопольная служба возбудила дело в отношении производителя препарата бифилиз (ВИГЭЛ) – фирмы «Фермент». Ведомство подозревает компанию в установлении монопольно высокой цены на лекарственное средство.

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