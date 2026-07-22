ФАС возбудила дело против фирмы «Фермент» из-за роста цен на бифилиз
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя препарата бифилиз (ВИГЭЛ) – фирмы «Фермент». Ведомство подозревает компанию в установлении монопольно высокой цены на лекарственное средство, сообщила пресс-служба ведомства.
Бифилиз применяется для лечения заболеваний, связанных с ЖКТ.
Как сообщили в ФАС, поводом для проверки стали обращения граждан, пожаловавшихся на резкое подорожание препарата с международным непатентованным наименованием «Бифидобактерии бифидум + Лизоцим».
Служба отмечает, что бифилиз (ВИГЭЛ) не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому его стоимость не регулируется государством. Однако производитель занимает доминирующее положение на рынке и обязан соблюдать требования антимонопольного законодательства, в том числе запрет на установление монопольно высокой цены, отмечает ФАС.
По данным ФАС, в данный период условия обращения препарата существенно не изменились, а экономически обоснованных причин для увеличения затрат на его производство выявлено не было. Несмотря на это, компания повысила отпускную цену препарата в восемь раз – с 500 до 4000 руб.
По итогам проверки ФАС возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением путем установления монопольно высокой цены). Если нарушение будет доказано, компании грозит административный штраф.
В мае ФАС возбудила дело в отношении ЗАО «Вифитех» – единственного в России производителя препарата леспефрил для лечения хронической почечной недостаточности.