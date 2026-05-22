ФАС возбудила дело против производителя препарата «Леспефрил»

По данным службы, с января по июнь 2025 г. компания реализовывала «Леспефрил» во флаконах объемом 100 мл. Затем препарат временно исчез из продажи, а в октябре 2025 г. вновь появился на рынке практически по прежней цене, но уже в упаковке объемом 50 мл. «Таким образом, в пересчете на 1 мл его стоимость увеличилась в среднем на 60%. При этом темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство», – заявили в ведомстве.