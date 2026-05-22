ФАС возбудила дело против производителя препарата «Леспефрил»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ЗАО «Вифитех» – единственного в России производителя препарата «Леспефрил» для лечения хронической почечной недостаточности. Ведомство подозревает компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за возможного манипулирования ценами.
Как сообщили в ФАС, основанием для проверки стали обращения граждан, пожаловавшихся на рост стоимости новой формы выпуска препарата.
По данным службы, с января по июнь 2025 г. компания реализовывала «Леспефрил» во флаконах объемом 100 мл. Затем препарат временно исчез из продажи, а в октябре 2025 г. вновь появился на рынке практически по прежней цене, но уже в упаковке объемом 50 мл. «Таким образом, в пересчете на 1 мл его стоимость увеличилась в среднем на 60%. При этом темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство», – заявили в ведомстве.
По мнению ведомства, действия компании могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Если вина производителя будет доказана, компании может грозить штраф по КоАП РФ или перечисление незаконно полученного дохода в бюджет.
19 мая ФАС также сообщала о возбуждении дела против «Нижфарма» из-за высокой стоимости препарата для снижения артериального давления «Эдарби». По данным службы, компания необоснованно повысила отпускные цены на лекарство на 19–28% в зависимости от дозировки.