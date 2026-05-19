MTLR57,04+2,55%CNY Бирж.10,405-1,95%IMOEX2 663,56-0,17%RTSI1 159,76-0,17%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Главная / Общество /

ФАС возбудила дело против «Нижфарма» из-за высокой цены на препарат от давления

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Нижфарм» из-за монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления «Эдарби». Об этом говорится в сообщении ФАС.

По данным службы, компания необоснованно повысила отпускные цены на лекарство на 19-28% (в зависимости от дозировки). Наряду с этим себестоимость становилась ниже, а темпы роста дохода существенно превысили рост расходов на производство.

Если вина фармкомпании будет установлена, ей грозит штраф в соответствии с КоАП РФ или возврат в бюджет незаконно полученного дохода.

5 мая ФАС России сообщила, что согласовала снижение стоимости четырех препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Речь о противоопухолевом препарате «Арейма» (международное непатентованное наименование (МНН) «Камрелизумаб»), лекарстве для лечения анемии «Реблозил» (МНН «Луспатерцепт»), иммунодепрессанте «Арцерикс» (МНН «Гофликицепт») и противотуберкулезном препарате «Ракстеми» (МНН «Претоманид»). Снижения цен удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 г. и проведению ведомством экономического анализа.

