ФАС возбудила дело против «Нижфарма» из-за высокой цены на препарат от давления
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Нижфарм» из-за монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления «Эдарби». Об этом говорится в сообщении ФАС.
По данным службы, компания необоснованно повысила отпускные цены на лекарство на 19-28% (в зависимости от дозировки). Наряду с этим себестоимость становилась ниже, а темпы роста дохода существенно превысили рост расходов на производство.
Если вина фармкомпании будет установлена, ей грозит штраф в соответствии с КоАП РФ или возврат в бюджет незаконно полученного дохода.
5 мая ФАС России сообщила, что согласовала снижение стоимости четырех препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Речь о противоопухолевом препарате «Арейма» (международное непатентованное наименование (МНН) «Камрелизумаб»), лекарстве для лечения анемии «Реблозил» (МНН «Луспатерцепт»), иммунодепрессанте «Арцерикс» (МНН «Гофликицепт») и противотуберкулезном препарате «Ракстеми» (МНН «Претоманид»). Снижения цен удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 г. и проведению ведомством экономического анализа.