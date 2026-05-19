ФАС возбудила дело против «Нижфарма» из-за высокой цены на препарат от давления

5 мая ФАС России сообщила, что согласовала снижение стоимости четырех препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Речь о противоопухолевом препарате «Арейма» (международное непатентованное наименование (МНН) «Камрелизумаб»), лекарстве для лечения анемии «Реблозил» (МНН «Луспатерцепт»), иммунодепрессанте «Арцерикс» (МНН «Гофликицепт») и противотуберкулезном препарате «Ракстеми» (МНН «Претоманид»). Снижения цен удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 г. и проведению ведомством экономического анализа.